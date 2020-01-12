شركة بولافي الايطالي تدخل سوق العقارات

أنسامد 12 يناير/ كانون الثاني - تستعد شركة بولافي الايطالية Bolaffi للدخول لسوق العقارات، ومن المقرر أن يكون المزاد العلني الأول لها في 22 أبريل في تورينو مع عدد من العروض تتراوح بين 10 و 20 عقارا.



وسوف تقوم الشركة بإعداد كتالوج وإطلاق حملة اتصال. ويمكن للمهتمين زيارة العقار. في يوم المزاد، الشخص الذي يقدم أفضل العروض سيكون الفائز.



يقول فيليبو بولافي المدير التنفيذي للشركة: لقد أسسنا شركة مع وكالة Investitalia لنتمكن من إيجاد أفضل الطرق لبيع وشراء المنزل بالسعر المناسب.



من جانبه قال جيوفاني جوديكا كوردييليا، الرئيس التنفيذي لشركة Investitalia : سيغطي المزاد كل أنواع العقارات، والممتلكات الجيدة الحقيقية مثل الفيلات والأراضي، مضيفا أن تلك العقارات لن تكون ممخصصة للبيع فحسب، ولكن أيضا للإيجار.



