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شركة بولافي الايطالي تدخل سوق العقارات
    أنسامد 12 يناير/ كانون الثاني - تستعد شركة بولافي الايطالية Bolaffi للدخول لسوق العقارات، ومن المقرر أن يكون المزاد العلني الأول لها في 22 أبريل في تورينو مع عدد من العروض تتراوح بين 10 و 20 عقارا.

    وسوف تقوم الشركة بإعداد كتالوج وإطلاق حملة اتصال. ويمكن للمهتمين زيارة العقار. في يوم المزاد، الشخص الذي يقدم أفضل العروض سيكون الفائز.

    يقول فيليبو بولافي المدير التنفيذي للشركة: لقد أسسنا شركة مع وكالة Investitalia لنتمكن من إيجاد أفضل الطرق لبيع وشراء المنزل بالسعر المناسب.

    من جانبه قال جيوفاني جوديكا كوردييليا، الرئيس التنفيذي لشركة Investitalia : سيغطي المزاد كل أنواع العقارات، والممتلكات الجيدة الحقيقية مثل الفيلات والأراضي، مضيفا أن تلك العقارات لن تكون ممخصصة للبيع فحسب، ولكن أيضا للإيجار.

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