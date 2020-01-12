شركة بولافي الايطالي تدخل سوق العقارات

أنسامد 12 يناير/ كانون الثاني - تستعد شركة بولافي الايطالية
Bolaffi للدخول لسوق العقارات، ومن المقرر أن يكون المزاد العلني
الأول لها في 22 أبريل في تورينو مع عدد من العروض تتراوح بين 10 و
20 عقارا.
وسوف تقوم الشركة بإعداد كتالوج وإطلاق حملة اتصال. ويمكن للمهتمين
زيارة العقار. في يوم المزاد، الشخص الذي يقدم أفضل العروض سيكون
الفائز.
يقول فيليبو بولافي المدير التنفيذي للشركة: لقد أسسنا شركة مع
وكالة Investitalia لنتمكن من إيجاد أفضل الطرق لبيع وشراء المنزل
بالسعر المناسب.
من جانبه قال جيوفاني جوديكا كوردييليا، الرئيس التنفيذي لشركة
Investitalia : سيغطي المزاد كل أنواع العقارات، والممتلكات الجيدة
الحقيقية مثل الفيلات والأراضي، مضيفا أن تلك العقارات لن تكون
ممخصصة للبيع فحسب، ولكن أيضا للإيجار.