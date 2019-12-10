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المؤسسة العقارية الايطالية:الاهتمام بالتجديد المعماري
    انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - تشغل مسألة اعادة تجديد واجهة البلاد المؤسسة العقارية الايطالية.

    صرحت رئيسة المؤسسة سيلفيا روفيري اثناء اجتماع مجلي ادارة المؤسسة و الذي يضم المستثمرين و العاملين في هذا المجال ان الهدف ليس فقط تجديد واجهات المنازل الايطالية لتغيير وجه المدن خاصة و ان البرلمان الايطالي يبدو غير مكترث بهذه الفكرة حيث انه يناقش حاليا مشاريع قوانين لحيازة الاراضي ..

    لكن الاهم هو ان الوضع كله تحت سيطرة قانون عام 1942 للتخطيط الحضري.

    و اشارت الي انه في الوقت الذي يبدي فيه سكان المدن اهتماما بالتجديد المعماري فان الحكومة و البرلمان يفتقدان الي تلك النظرة.

    الا ان روفيري اشادت و اعترفت بجهود وزير الثقافة الايطالي داريو فرانشسكيني الذي كان من بين الحضور ، لانه اتبع اسلوبا ساعد علي الوصول الي نتائج هامة تتعلق بادارة و استخدام التراث في المتاحف و المواقع الاثرية الايطالية بشكل استثنائي خاصة في بوميب و هيركيولانوم.

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