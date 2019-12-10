المؤسسة العقارية الايطالية:الاهتمام بالتجديد المعماري

انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - تشغل مسألة اعادة تجديد واجهة
البلاد المؤسسة العقارية الايطالية.
صرحت رئيسة المؤسسة سيلفيا روفيري اثناء اجتماع مجلي ادارة المؤسسة
و الذي يضم المستثمرين و العاملين في هذا المجال ان الهدف ليس فقط
تجديد واجهات المنازل الايطالية لتغيير وجه المدن خاصة و ان
البرلمان الايطالي يبدو غير مكترث بهذه الفكرة حيث انه يناقش حاليا
مشاريع قوانين لحيازة الاراضي ..
لكن الاهم هو ان الوضع كله تحت سيطرة قانون عام 1942 للتخطيط
الحضري.
و اشارت الي انه في الوقت الذي يبدي فيه سكان المدن اهتماما
بالتجديد المعماري فان الحكومة و البرلمان يفتقدان الي تلك النظرة.
الا ان روفيري اشادت و اعترفت بجهود وزير الثقافة الايطالي داريو
فرانشسكيني الذي كان من بين الحضور ، لانه اتبع اسلوبا ساعد علي
الوصول الي نتائج هامة تتعلق بادارة و استخدام التراث في المتاحف و
المواقع الاثرية الايطالية بشكل استثنائي خاصة في بوميب و
هيركيولانوم.