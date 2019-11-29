انتعاش سوق العقارات في ميلانو

أنسامد - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني - عزز سوق العقارات في مدينة ميلانو الايطالية من مسار الانتعاش الذي شهده في السنوات الأخيرة، في النصف الثاني أيضا من عام 2019، وذلك وفقا لتحليل مرصد العقارات Nomisma.



بالنظر إلى القطاع السكني في الفترة من 2013-2019، فإن الزيادة في المبيعات في ميلانو جاءت أكبر من متوسط ​​المدن الكبيرة الأخرى. وسجلت مبيعات قطاع العقارات في ميلانو نموا بلغت نسبته 92%، مع زيادة أكبر بكثير عن متوسط سوق العقارات (34.5%). إن انخفاض الأسعار والإيجارات في نفس الوقت جاء أقل من المتوسط​​، حيث استرد القطاع بالكامل تقريباً الخسارة في القيمة المسجلة منذ عام 2013.



سجلت المتاجر في منطقة ميلانو زيادة في المبيعات بنسبة 83% مقارنة بعام 2013، مع زيادة أكبر مقارنة بمتوسط 13 مدينة تمت مراقبتها.



