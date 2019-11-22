إيطاليا: انخفاض مبيعات القطاع العقاري في الربع الثاني

أنسامد - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني - سجلت مبيعات قطاع العقارات في
إيطاليا انخفاضا بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة
بالربع السابق.
وقال المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات) إنه مقارنة بالربع
الثاني من عام 2018، ارتفعت الصفقات العقارية بنسبة 3.5%، لتسجل
متوسط الصفقات الذي كانت عليه في عام 2010.
وأثر الانكماش الاقتصادي على تراجع قطاع العقارات في وسط البلاد
بنسبة 3.7%، تليه مناطق شمال البلاد التي سجلت تراجعا في قطاع
العقارات بنسبة 1.5%. في المقابل، ظل سوق العقارات مستقرا إلى حد
كبير في الجنوب.