إيطاليا: ارتفاع رسوم سوق العقارات عبر شبكة الانترنت

أنسامد - 23 اغسطس / آب - كشفت دراسة تحليلية لإعلانات سوق العقارات عبر شبكة الإنترنت أن عواصم المدن التي تتمتع بنفس الخصائص شهدت زيادة في الرسوم المفروضة على الاعلانات بنسبة 1.6% في عام 2017 و 2.2% في عام 2018.



وأوضحت دراسة السوق السكنية التي أجراها قسم الاقتصاد والاحصاء في بنك إيطاليا أنه بالنسبة لاتجاه متوسط ​​الإيجارات للمتر الواحد، ارتفعت الاسعار 3.3% في العام الماضي.



وأضافت الدراسة أن الرسوم المطلوبة لم تكن موحدة بين المدن المختلفة، حيث تم تسجيل أكبر زيادة في مدن بولونيا وفلورنسا وميلانو، في حين انخفضت الايجارات في روما وجنوة في الفترة بين 2016 و2018.



