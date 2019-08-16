إيطاليا: نمو سوق العقارات في صقلية

أنسامد - 16 اغسطس / آب - يستمر الطلب على سوق العقارات السكنية في جزيرة صقلية الايطالية في النمو، وخاصة بالنسبة للعقارات مرتفعة القيمة.



وبفضل تراثها الثقافي الثري ومناخها المتوسطي ومناظرها الفريدة، تجذب الجزيرة عددًا متزايدًا من المشترين الاجانب.



يقول كريستوف فيجينبوتز، المدير الإقليمي لشركة "إنجل آند فولكرز إيطاليا" العقارية: بالإضافة إلى المساكن الخاصة، هناك توجها متزايدًا لاستخدام المنازل الثانوية في الاستثمار من خلال معادلة الإيجار.



وتأتي كل من تاورمينا وسيراكيوز وباليرمو وتشفالو على رأس أكثر الأماكن جذبا للاستثمار. في تشفالو، تم بيع العقارات، وخاصة الفيلات، بحد أقصى مليوني يورو. في قلب جزيرة أورتيجيا التاريخي، في سيراكيوز، يمكن أن تصل الأسعار إلى 6000 يورو للمتر المربع.



وتشير التوقعات إلى أن الأسعار ستشهد زيادات أخرى في الأشهر المقبلة بسبب زيادة الطلب.



