انخفاض أسعار المنازل المطلة على البحر الموسم الماضي

أنسامد - 11 اغسطس / آب - انخفضت أسعار المنازل المطلة على البحر بنسبة 3.3% مقارنة مع الصيف الماضي مع انخفاضات أكبر في جزر خليج نابولي التي لا تزال أغلى المواقع في إيطاليا وجزر غارغانو وإيسولا تريميتي وكونيرو.



جاء ذلك في دراسة تحليلة أجرتها شركة Idealista العقارية، والتي أشارت إلى أن أسعار المنازل ترتفع في المقابل في مقاطعة سيراكوز، على ساحل كالابريا وفي منطقة ميسينا.



جاء الانخفاض الأكبر في جزر خليج نابولي بنسبة 7.5%، تليها جزر غارغانو وإيسولا تريميتي بنسبة 6.8%. في المقابل، فإن أسعار المنازل في خليج نوتو ومرزميمي سجلت أكبر نمو بزيادة قدرها 4.4%.



