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انفق المهاجرون 100 مليار يورو لشراء عقارات

    أنسامد - 9 اغسطس / آب - اشترى العمال المهاجرون في إيطاليا 860 الف وحدة سكنية بقيمة 100 مليار يورو في الفترة بين عامي 2006 و 2018، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المعهد المستقل للدراسات والأبحاث (Scenari Immobiliari).

    وأضاف التقرير أن 21.5% من المهاجرين يعيشون في منازل مملوكة لهم، مشيرا إلى أن سوق العقارات يتعافى.

    وسجلت المبيعات في عام 2019 ارتفاعا بنسبة 13.7% مقارنة مع 2018، ليصبح اجمالي الصفقات العقارية 58 ألف صفقة في نهاية العام. ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات 5 مليارات يورو في نهاية عام 2019 بزيادة 11.1%.

    تبلغ نسبة الصفقات العقارية التي أنجزها المهاجرون من إجمالي المبيعات في عام 2019 حوالي 9%.

    يعيش 7.7% من المهاجرين في مكان العمل، بينما يعيش 7.3% مع أقاربهم أو رعايا آخرين. المقاطعات التي يتركز فيها أكبر عدد من عمليات الشراء من قبل المهاجرين هي ميلانو، روما، باري، تورينو، براتو، بريشيا، كريمونا، فيتشنزا، راغوزا ومودينا وتريفيزو.

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