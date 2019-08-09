انفق المهاجرون 100 مليار يورو لشراء عقارات

أنسامد - 9 اغسطس / آب - اشترى العمال المهاجرون في إيطاليا 860 الف وحدة سكنية بقيمة 100 مليار يورو في الفترة بين عامي 2006 و 2018، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المعهد المستقل للدراسات والأبحاث (Scenari Immobiliari).

وأضاف التقرير أن 21.5% من المهاجرين يعيشون في منازل مملوكة لهم، مشيرا إلى أن سوق العقارات يتعافى.

وسجلت المبيعات في عام 2019 ارتفاعا بنسبة 13.7% مقارنة مع 2018، ليصبح اجمالي الصفقات العقارية 58 ألف صفقة في نهاية العام. ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات 5 مليارات يورو في نهاية عام 2019 بزيادة 11.1%.

تبلغ نسبة الصفقات العقارية التي أنجزها المهاجرون من إجمالي المبيعات في عام 2019 حوالي 9%.

يعيش 7.7% من المهاجرين في مكان العمل، بينما يعيش 7.3% مع أقاربهم أو رعايا آخرين. المقاطعات التي يتركز فيها أكبر عدد من عمليات الشراء من قبل المهاجرين هي ميلانو، روما، باري، تورينو، براتو، بريشيا، كريمونا، فيتشنزا، راغوزا ومودينا وتريفيزو.