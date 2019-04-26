سوق العقارات الايطالي يستعيد مستويات 2010

أنسامد 26 إبريل/نيسان - ذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن قطاع العقارات استعاد المستويات التي كان عليها قبل ثماني سنوات، حيث سجل مؤشر المبيعات في الربع الأخير من عام 2018 تسارعا في نمو سوق العقارات والذي بلغ، على المستوى الوطني، متوسط مستويات عام 2010، مدفوعا بالصفقات العقارية المسجلة في شمال البلاد.



وأضاف أن النمو الفصلي سجل في نهاية عام 2018 زيادة 4.7% مقارنة بالعام السابق، وهي أفضل نتائج مقارنة بعام 2017، سواء من حيث التجارة (+ 3.7%) والتمويل (+ 1.6%).



وسجل الربع الرابع نتائج ايجابية، حيث زادت الصفقات العقارية بنسبة 4.7% من الناحية الاقتصادية، في حين ارتفعت عقود الرهون العقارية والقروض والسندات بنسبة 2.2% في الربع السابق وبنسبة 8.4% على أساس سنوي.



