ايني و كلية سعيد اكسفورد تقدمان 10 منح لطلاب افارقة

انسامد - 16 مارس - اذار - وقعت شركة بترول ايني اتفاقا مع كلية سعيد لادارة الاعمال التابعة لجامعة اكسفورد تقضي بتنظيم 10 منح دراسية جديدة حول مستقبل ادارةالاعمال في افريقيا .



كلية سعيد للأعمال هي كلية الأعمال بجامعة أكسفورد ، سميت باسم الملياردير السوري السعودي وفيق سعيد.. وهي جزء من قسم العلوم الاجتماعية في أكسفورد و هي كذلك مركز التعلم للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا في تخصصات الأعمال والإدارة والتمويل .



تقوم كلية سعيد باختيار طلبة ماجستير ادارةالاعمال القادمين من افريقيا بنسبة 13 بالمائة هذا العام ينتمون الي12 دولة افريقية 56 بالمائة منهم من النساء .



يغطي اتفاق ايني اوكسفورد افريقيا للدراسات مصاريف دراسات ماجستير ادارة الاعمال بالاضافة الي نفقات المعيشة ورحلة العودة بالطيران .



سيتم توفير مكان لشخصين في فصول 2020-21 الدراسية بينما سيتم توفير اماكن للثمانية الاخرين في السنوات القادمة.



و من شروط الاختيار لمنح ايني اوكسفورد افريقيا الاقامة في احدي الدول الافريقية التي تعمل بها شركة ايني مثل : الجزائر و الجابون و غاناو ساحل العاج و كينياو ليبياو المغرب و موزمبيق و نيجيريا و جمهورية الكونغو و جنوب اقريقياو تونس.



كما اعلنت شركة ايني انها ستدعم 3 درجات دكتوراه في الفلسفة في كلية اكسفورد سعيد و التي ستبدأ في سبتمبر 2021 و سيكون الاسبقية للمرشحين من ذوي الجنسيات الافريقية.



ويقول البيان المنشور علي صفحة ايني علي الفيسبوك انه يوجد حوالي 200 مليون شاب تتراوح اعمارهم ما بين 15 و 24 سنة في افريقيا مما يجعلها اكثر القارات شبابا و هي تشكل تحديا و فرصةواعدة لصانعي القرار السياسي .



تهدف المدرسة إلى مساعدة الشركات على اغتنام فرص الخصائص الديموغرافية المواتية لأفريقيا من خلال دعم تعليم الطلاب الأفارقة لانهم سيكونون قادرون على إجراء اتصالات قيمة لعموم أفريقية و دولية أثناء وجودهم في أكسفورد.



قامت كلية سعيد بدمج الأنشطة التي تركز على أفريقيا في منهاج ماجستير إدارة الأعمال والمنهج المشترك ، بما في ذلك دراسات الحالة واختيارات الأعمال في إفريقيا ، بالإضافة إلى استضافة كبار الشخصيات مثل الوزراء ورجال الأعمال الأفارقة.



مستوحاة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، تساهم شركة ايني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على تشغيل الشباب وسلاسل القيمة الزراعية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، خاصة في أفريقيا.



قامت شركة ايني بدعم طلاب الدراسات العليا منذ تقديم أول منحة دراسية لها في عام 1957.. ومنذ ذلك الحين ، قدمت منحًا لأكثر من 5000 خريج شاب من 111 دولة مختلفة .



تعليقا علي الاتفاقية يقول عميد كلية سعيد لادارة الاعمال بيتر توفانوانه ما من شك ان القارة الافريقية ستلعب دورا مستقبليا اساسيا في مجال الاقتصاد..حيث ستخلق الطبقة الوسطى الناشئة أسواقًا جديدة للسلع الاستهلاكية.. كما سيبدأ الشباب بالبحث عن الوظائف التي تحتاج لمهارات خاصة.



ستتطلب هذه السلع والوظائف انشأ شركات ، وتحتاج الشركات إلى المهارات والشبكات القيادية التي نقدمها. ستعزز منحة ايني اكسفورد الدراسية وتعمق جهودنا طويلة الأمد للانخراط مع قادة الأعمال المستقبليين في إفريقيا.



"نحن سعداء للتعاون مع شركة ايني في هذه المنحة المثيرة ، ونشكرهم على دعمهم السخي كما ان الخبرة والمعرفة التي يجلبها طلابنا الأفارقة هي جزء مما يجعل ماجستير إدارة الأعمال في جامعة أكسفورد متفردا جدًا.



