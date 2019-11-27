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جليسينتي:وزيرةالتعاون الدولي الاماراتيةتشيد بالجناح الايطالي
الوزيرة: ليس فقط الافضل و لكنه رمز للحوار بين الشرق و الغرب
    انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - اعلن باولو جليسينتي المفوض العام الايطالي في معرض اكسبو 2020 ان وزيرة التعاون الدولي الاماراتية ريم الهاشمي اشادت بالجناح الايطالي و انها تري انه قد يكون الافضل في المعرض .

    وقال المسئول الايطالي في دبي عقب لقاء ثنائي بين نائب الوزير الايطالي ستيفانو بوفاني والوزيرة الاماراتية ان الوزيرة طلبت من ايطاليا كما طلبت من عدد قليل من الدول المشاركة السماح بترك الجناح في مكانه و عدم تفكيكه بعد الانتهاء من المعرض .

    وقد بررت الوزيرة طلبها برغبة بلادها بالحفاظ علي المكان الذي اقيم فيه معرض اكسبو 2020 لتجسيد مبدأ التعاون البيني علي المستوي الثقافي و الديني و الاندماج بين الشرق و الغرب.

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