معرض صور المتوسط حتي 24 يناير في نابولي

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين ثان - بدأ في 14 نوفمبر في نابولي معرض "صور المتوسط ما بين الارض و البحر" و يحكي منذ 2012 كيف اصبح البحر المتوسط مكان استكشافيا لتبادل و تطور العلاقات و الثقافات و الفنون ..و يستمر المعرض حتي 24 يناير 2020.



سيتم عرض صور و كتب تحكي القصص لابراز كل ما يمكنه تحليل الابعاد العامة لمفهوم المواطنة اليوم و علاقته بالارض و بالاشخاص الدين يعيشون عليها مما يسمح بافاق اوسع و اعمق للتفكير.



و في هذه الدورة لعام 2019 استحدث المنظمون " القرأة" و من خلاله سيتم تنظيم لقاءات مع مؤلفي الكتب المصورة و القصص و سيصاحبهم عروض فيلمية في قصر فوندي و المعهد الايطالي للدراسات الفلسفية ..



سيتخطي جدول اعمال المعرض العلاقة بين الانسان و الارض الي الانتاج الفوتوغرافي كاسلوب للتعبير عن نفسه امام العالم و سيحاول المعرض الدفع باتجاه دراسة الثقافة و التاريخ الثري للمتوسط كنقطة انطلاق للوصول الي الطريقة التي ظهرت بها الافكار لتأليف الكتب و صنع الصور.

