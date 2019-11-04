متحف لتراث احلام الايطاليين

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين ثاني - افتتح في مدينة السينما الايطالية المتحف السمعي البصري و السينما بحضور وزير التراث الثقافي و السياحة داريو فرانشيني و الذي سيفتح ابوابه للجمهور في ديسمبر القادم.



و يعرض المتحف صورا شكلت وجدان الايطاليين ماضيهم و حاضرهم علي سبيل المثال مشهد تعري صوفيا لورين في فيلمها الشهير الأمس واليوم والغد ،كذلك قناع توتو الفريد ، النظرة الغامضة لمارسيلو ماستروياني ،و تعبير لويجي لو و كاسيو في فيلمه الدرامي المائة خطوة .. الأحرف الأولى ، البرامج الأكثر شعبية من التلفزيون ، وحتى جائزة أوسكار التي حصلت عليها لينا فيرتمولر عن حياتها المهنية في التليفزيون : هناك حقًا تراث رائع من الأحلام والآمال والمعارك وخيبات الأمل للإيطاليين .



و كان فرانشسكيني صاحب الفكرة الئيسية لهذا المشروع و رصدت له زارته تمويلا يصل الي 2.5 مليون يورو في اطار خطة استراتيجية تم اطلاقها عام 2015 و كانت الفكرة بمناسبة المعرض الذي اقيم منذ 5 سنوات تحت اسم فيكتوريان و هو يحكي عن اعوام النور ال 90..و يقوم المتحف بجمع مواد ارشيفية قوية ذات قيمة عالية جدا مأخوذة من المركز التجريبي للسينما لخلق تجربة متعددة الوسائط قادرة علي اغراق الزائرين في عالم من الصور المتحركة من الصوت و الضؤ .



يقام المتحف علي مساحة 1650 متر مربع و هو مكون من 12 قاعة رئيسية