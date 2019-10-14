نجاح باهر لايطاليا في الرحلات البحرية في المتوسط

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - حققت ايطاليا نجاحا باهرا في مجال الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع تحكمها بحوالي 40 في المئة من إجمالي حركة المرور.



حققت ايطاليا عاما ذهبيا.. فقد زاد عدد المسافرين قليلاً عن 12 مليونًا بزيادة 8.8٪ مقارنة بعام 2018.



سيتم عرض هذه الارقام بواسطة كروز ووتش الإيطالية في اطار الدورة التاسعة لليوم الوطني الايطالي للرحلات البحرية المقرر عقده في كالياري يوم الجمعة 18 أكتوبر.



احتلت تسعة موانئ إيطالية قائمة أفضل 20 ميناءًا للرحلات البحرية بينما تصنف 4 منها من بين أفضل عشرة موانئ.



تاتي المدينة الساحلية الايطالية سيسيفاتشيا في المركز الثاني خلف برشلونة سواء من حيث عدد الركاب 2.56 مليون ، بالإضافة إلى زيادة تقدر بنسبة 4.94 ٪ مقارنة بارقام عام 2018 ، بالاضافة الي عدد السفن التي ترسو في هذا الميناء و هي تحقق زيادة تصل إلى 8.82.



أما الآخرون في الترتيب: البندقية الخامسة ، جنوة السادسة ، نابولي السابعة. ثم ليفورنو (11 / أ) ، سافونا (15 / أ) ، لا سبيتسيا (16 / أ) ، باري (18 / أ) وباليرمو (19 / أ).



على المستوى الإقليمي ، ستستعيد مدينة ليجوريا الايطالية المركز الأول لحركة الرحلات البحرية في نهاية عام 2019 مع 2.89 مليونتقترب مسافر في ثمانية موانئ، متجاوزة لاتسيو ، لتحتل المرتبة الثانية مع 2.57 مليون شخص على الرغم من وجود زيادة تقدر ب من 4.9٪ مقارنة بـ 2018. تؤكد التقارير و الارقام تؤكد ان هذا القطاع ينمو في العالم وأيضًا في إيطاليا بشكل جيد للغاية.. اذ انه بعد سنوات بدا فيها عتبة 11 مليون مسافر حدًا لا يمكن التغلب عليه ،فهاهو يسجل 2019 تسارعًا كبيرًا.



