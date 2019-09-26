اوروبا تفقد 80% من كتلتها الجليدية في 2100

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - تشير دراسة حديثة حول المحيطات و
الاقطاب الجليدية قامت بها اللجنة العلمية المعنية بالمناخ في
الامم المتحدة الي انه من المحتمل أن تفقد مناطق العالم ذات
الأنهار الجليدية الأصغر حجمًا ، بما في ذلك أوروبا الوسطى ، أكثر
من 80٪ من كتلتها الجليدية الحالية بحلول عام 2100 ، ومن المقرر أن
تختفي العديد من الأنهار الجليدية على أي حال ، بغض النظر عن
الانبعاثات المستقبلية ".
و تشير الدراسة الي المناطق التي يمكن أن تفقد الأنهار الجليدية
وهي القوقاز ، شمال آسيا ، الدول الاسكندنافية ، جبال الانديز
الاستوائية ، المكسيك ، شرق أفريقيا وإندونيسيا..في العديد من
المناطق الجبلية المرتفعة سيتسبب انحسار الأنهار الجليدية وذوبان
التربة الصقيعية في تهديد استقرار المنحدرات ، وسيستمر عدد
البحيرات الجليدية في الزيادة.
و تشير الدراسة الي ازدياد الفيضانات الناجمة عن زيادة منسوب مياه
البحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية حتى
في مناطق جديدة غير متوقعة أو مواسم مختلفة .
وقالت الدراسة انه من المتوقع أن تزداد مخاطر الكوارث على
المستوطنات البشرية كما ستتأثر سبل العيش في المناطق الجبلية
العالية وفي القطب الشمالي - بسبب التغيرات المستقبلية و ستزداد
مخاطر الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والانهيارات
الثلجية".
توقعت الدراسة أن تتأثر السياحة الجبلية المرتفعة والأنشطة
الترفيهية والقيم الثقافية سلبًا بالتغيرات المستقبلية في الغلاف
الجليدي" .