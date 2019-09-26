اوروبا تفقد 80% من كتلتها الجليدية في 2100

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - تشير دراسة حديثة حول المحيطات و الاقطاب الجليدية قامت بها اللجنة العلمية المعنية بالمناخ في الامم المتحدة الي انه من المحتمل أن تفقد مناطق العالم ذات الأنهار الجليدية الأصغر حجمًا ، بما في ذلك أوروبا الوسطى ، أكثر من 80٪ من كتلتها الجليدية الحالية بحلول عام 2100 ، ومن المقرر أن تختفي العديد من الأنهار الجليدية على أي حال ، بغض النظر عن الانبعاثات المستقبلية ".



و تشير الدراسة الي المناطق التي يمكن أن تفقد الأنهار الجليدية وهي القوقاز ، شمال آسيا ، الدول الاسكندنافية ، جبال الانديز الاستوائية ، المكسيك ، شرق أفريقيا وإندونيسيا..في العديد من المناطق الجبلية المرتفعة سيتسبب انحسار الأنهار الجليدية وذوبان التربة الصقيعية في تهديد استقرار المنحدرات ، وسيستمر عدد البحيرات الجليدية في الزيادة.



و تشير الدراسة الي ازدياد الفيضانات الناجمة عن زيادة منسوب مياه البحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية حتى في مناطق جديدة غير متوقعة أو مواسم مختلفة .



وقالت الدراسة انه من المتوقع أن تزداد مخاطر الكوارث على المستوطنات البشرية كما ستتأثر سبل العيش في المناطق الجبلية العالية وفي القطب الشمالي - بسبب التغيرات المستقبلية و ستزداد مخاطر الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية".



توقعت الدراسة أن تتأثر السياحة الجبلية المرتفعة والأنشطة الترفيهية والقيم الثقافية سلبًا بالتغيرات المستقبلية في الغلاف الجليدي" .



