قلعة روكا دي فينولا:معارض فن معاصر

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - مازالت قلعة روكا دي فينولا التي تعود الي القرن الخامس عشر تعج بمعارض الفن" المعاصر: بعد معرض مارينا فولغيري تحت عنوان التعبير عن النفس ..يأتي بعده معرض العمارة الخيالية و هو عبارة عن معرض فني معاصر ينظم تحت رعاية لوسيا بيولتشيني وأنشأته مؤسسة فينولا - يستمر من 21 سبتمبر إلى 10 نوفمبر.



يوضح منسق المعرض "إنه مشروع تم تنفيذه أثناء إقامته في قرية صينية صغيرة عند سفح سور الصين العظيم وعرضه خلال مهرجان بولونيا للفن التشكيلي ..



و يشير الي ان المعرض ينظم بشكل جديد.. والهدف من أعمال سابرينا موزي هو الجبل او شان كما يسمونه باللغة الصينية وهو مرسوم بالألوان المائية على أوراق عمودية طويلة مصنوعة من ورق الأرز وعلى ورقات صينية رقيقة ، حيث تعكس طبقاتها وشفافيتها مكانًا من التراكبات الزمنية والمكانية.



في الفترة من 14 ديسمبر إلى 2 فبراير ، سيضم المعرض اعمال اندرو موريشيني تحت عنوان العزلة المباركة".



