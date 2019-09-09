معرض المرأة في القرن العشرين في جاليريا مارليتا

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - يعقد في الفترة من 16 سبتمبر الي 2
اكتوبر القادم معرضا تحت عنوان " المرأة في القرن العشرين في عين
900 فنان ايطالي " تحت رعاية مونيكا كارداريلي في جاليري مارليتا
في فلورنسا بالقرب من قصر بيتي.
يمثل المعرض وجهة نظر حوالي مائة فنان ، بما في ذلك اللوحات
والرسومات والباستيل والبرونز والتراكوتا والسيراميك ، العديد من
الصور النسائية.. الزوجات أو العشيقات ، الأمهات المقدسات مثل
العذراء مريم أو الشياطين الذين يأكلون الرجال أو الرجال الذين
يعاقبون بالاضافة الي اعمالمن الفسيفساء المؤلفة من أعمال أساتذة
رائعين للرسم والنحت ، ولا سيما تسع فنانين ، إلهة ، حوريات ،
تجسيد رشيق لربيع إيطاليا .
يعكس المعرض قراءات مختلفة لدور المرأة و التقدير الذي كانت تحظي
به سواء في الحياة أو في الخيال ، كما سجلها الفن: مع الاخذ في
الاعتبار بكل التغيرات الكبيرة التي حدثت في هذه الحقبة الزمنية .
أقدم عمل هو من صنع جوليو أريستيد سارتوريو ، وهو باستيل من أواخر
القرن التاسع عشر تصوير لشابة عذراء تلبس رداء طويل من بوتيتشيلي.
في الطرف المقابل ، توجد الصورة المجمعة متعددة المواد التي وضعتها
مارغريتا فاناريلي ، وهي تعبير عن النزعة الاستهلاكية في الستينيات
، والتي تجمع قصاصات الدعاية لتكوين ربة منزل حديثة مع طفل على
كرسي مرتفع .
يمثل القرن العشرين أعمال النحات ليبرو أندريوتي ، الذي ابدع في
السنوات الأولى من القرن في تعبيره عن حرية المرأة بشكل فريد .
هناك ايضا لوحة "امرأة تقرأ عن طريق البحر" لماريسا موري وإنريكو
ساكشيتي و تحفته كارثة النساء العظماء الأخرى.