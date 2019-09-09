معرض المرأة في القرن العشرين في جاليريا مارليتا

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - يعقد في الفترة من 16 سبتمبر الي 2 اكتوبر القادم معرضا تحت عنوان " المرأة في القرن العشرين في عين 900 فنان ايطالي " تحت رعاية مونيكا كارداريلي في جاليري مارليتا في فلورنسا بالقرب من قصر بيتي.



يمثل المعرض وجهة نظر حوالي مائة فنان ، بما في ذلك اللوحات والرسومات والباستيل والبرونز والتراكوتا والسيراميك ، العديد من الصور النسائية.. الزوجات أو العشيقات ، الأمهات المقدسات مثل العذراء مريم أو الشياطين الذين يأكلون الرجال أو الرجال الذين يعاقبون بالاضافة الي اعمالمن الفسيفساء المؤلفة من أعمال أساتذة رائعين للرسم والنحت ، ولا سيما تسع فنانين ، إلهة ، حوريات ، تجسيد رشيق لربيع إيطاليا .



يعكس المعرض قراءات مختلفة لدور المرأة و التقدير الذي كانت تحظي به سواء في الحياة أو في الخيال ، كما سجلها الفن: مع الاخذ في الاعتبار بكل التغيرات الكبيرة التي حدثت في هذه الحقبة الزمنية .



أقدم عمل هو من صنع جوليو أريستيد سارتوريو ، وهو باستيل من أواخر القرن التاسع عشر تصوير لشابة عذراء تلبس رداء طويل من بوتيتشيلي.



في الطرف المقابل ، توجد الصورة المجمعة متعددة المواد التي وضعتها مارغريتا فاناريلي ، وهي تعبير عن النزعة الاستهلاكية في الستينيات ، والتي تجمع قصاصات الدعاية لتكوين ربة منزل حديثة مع طفل على كرسي مرتفع .



يمثل القرن العشرين أعمال النحات ليبرو أندريوتي ، الذي ابدع في السنوات الأولى من القرن في تعبيره عن حرية المرأة بشكل فريد .



هناك ايضا لوحة "امرأة تقرأ عن طريق البحر" لماريسا موري وإنريكو ساكشيتي و تحفته كارثة النساء العظماء الأخرى.



