ايطاليا:رحلة عبر مواقع اليونسكو في كامبانيا

انسامد - 28 اغسطس - اب - استطاعت منظمة اليونسكو وضع خط سير لاكتشاف الجمال الطبيعي والأثري والتاريخي الفني في كامبانيا التي منحتها اليونسكو مع 6 مواقع تعتبر تراثًا عالميًا تبدأ من العاصمة نابولي ، والتي تحميها وتشرف عليها منذ عام 1995 المنظمة الدولية.



نابولي هي واحدة من أقدم المدن في أوروبا ، حيث يحتفظ نسيجها الحضري بعناصر تاريخها الطويل والحافل بالأحداث. لا يزال التصميم الشبكي المستطيل للمؤسسة اليونانية القديمة معروفًا في النسيج الحضري للمركز التاريخي ، لكن تاريخ المدينة يرتبط قبل كل شيء بالبحر والميناء ، مما أعطاها دورًا ثقافيًا مهمًا.



في الواقع ، مارست نابولي دورا مؤثرًا كبيرًا في العمارة ، معبراً عنها في القلاع القديمة والكنائس والقصور التي ترعاها العائلات النبيلة. يمثل المركز التاريخي ، المقسّم إلى قسمين بشارع سباكانابولي الشهير ، أقدم جزء من المدينة ، الذي تأسس في القرن السادس قبل الميلاد. مع اسم نيابوليس. مهد التيارات الفنية من كل الأعمار ، ويحتل 17 كيلومترا مربعا .



و يرجع السبب الرئيسي في ضم هذه الاماكن الي مواقع للتراث العالمي إلى الثراء الذي لا مثيل له للنسيج الحضري والمباني والشوارع التي تحافظ على تاريخ الألفية الغني بالأحداث وتشهد عليه ، والتي شهدت التقاء الشعوب والثقافات مع بعضها البعض القادمة من جميع أنحاء أوروبا. في الوسط التاريخي ، هناك الكثير من المسلات والأديرة والأديرة والمتاحف وسراديب الموتى والتماثيل والآثار والمباني التاريخية والعديد من الحفريات الأثرية ، سواء في الهواء الطلق أو تحت الأرض. لم يبق من التاريخ اليوناني سوى بضعة جدران دفاعية ، في حين أن هناك شهادات رومانية أخرى: بقايا المسرح القديم ، سراديب الموتى والعديد من الاكتشافات ، بعضها مرئي في المتاحف وغيرها في المناطق الأثرية في المدينة ، بما في ذلك المنطقة سان لورينزو ماجوري.



الصورة لفيلا روزبيري في نابولي