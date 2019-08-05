المطالبةبإدراج متنزه سيباري في قائمةالمواقع المعرضة للانقراض

انسامد 5 اغسطس - اب - اعلنت وكالة يوروبا نوسترا للحفاظ علي الارث الثقافي انه يجب إدراج متنزه سيباري الأثري في كالابريا في قائمة المواقع الثقافية السبعة الأكثر òتعرضًا للانقراض في أوروبا او بمعني اخر السبعة الأكثر تضررا، والتي سيتم الإعلان عنها في مارس 2020. قالت مديرة الفرع الايطالي للوكالة ماريا ريتا سينيوريني "إن اختيار إيطاليا نوسترا لتسليط الأضواء على موقع سيباري هو الدافع وراء المشاكل المتكررة لفيضان الحديقة ، بسبب صعوبات الإدارة العادية للموقع ، وندرة الأموال المòخصصة للعمليات الأساسية مثل قطع العشب و الدليل علي ذلك التحقيق الأخير للقضاة حول تكاليف خنادق التصريف ، وأخيراً صعوبةالوصول إلى الموقع: لا توجد اية وسيلة مواصلات بين محطة السكة الحديد والمتنزه بالاضافة الي إشارات الطرق التي لا تعمل .



ان الغرض من هذه المبادرة هو زيادة اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية باهمية الأصول الثقافية و تنمية òالعلاقة بينها و بين المواطنين الأوروبيين.



من بين المواقع التي تم الإبلاغ عنها بالفعل في الماضي ، دير سان بينيديتو بو في عام 2013 و كان ذلك بناء على توصية من نوسترا إيطاليا ، وقلعة الاسكندرية تم الابلاغ عنها في عام 2014 (و ايضا بناءً على طلب من نوسترا ايطاليا ) والبندقية وبحيراتها (كذلك بناءً على اقتراح نوسترا ايطاليا .. وأيضا قلعة ساميزانو دي ريجللو بفلورنسا ، المدرجة بالفعل في القائمة الحمراء لأكثر المواقع المهددة بالانقراض في إيطاليا و التي ستعلنها الوكالة في 2020.



