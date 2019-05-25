"ثلاثية إيزيس" للرسام بيكايا في معرض البندقية

أنسامد - 25 مايو /آيار - ألهم تاريخ مصر القديمة، وخاصة الإلهة إيزيس، عمل الرسام جورجيو بيكياالذي عرض في "عالم باي" وهو معرض جماعي في البندقية.



هذاالعمل trittico di Piccaia su Iside هو "عبارة عن ثلاثية إيزيس، المرسومة على شكل مثلثات على أرضية سوداء تشبه المتاهة، وخطوط على أرضية بيضاء على شكل المتاهة،ومثلثات على أرضية متاهة بيضاء"، وهو العمل "الأوروبي" الوحيد المعروض في معرض "عالم باي" ، تاريخ موجز عن المعرض الصيني في إيطاليا".



وقد نظم الناقد الفني لوكا بياتريس هذا المعرض الجماعي الذي يستمر حتى 24 نوفمبر في ساحة Thetis في Arsenale في البندقية وهو في الواقع يضم أعمالا فنية لخمسة فنانين غير أوروبيين.



وقد أكد الفنان بيكيا ل أنسا أنه "رسم على ورق بردى" بعد فترةإلهام في القاهرة، حيث صنع لوحة جدارية على جدار خرساني أمام مدخل السفارة الإيطالية في فبراير الماضي.



واضاف "في العاصمة المصرية أتيحت لي الفرصة لزيارة مختبر ورق البردي بالمتحف المصري والتحدث بإسهاب عن الثقافة المصرية غير العادية مع مدير المعهد الثقافي الإيطالي باولو سباتيني ومع عالم المصريات جوزيبينا كابروتي"، المسؤولة عن البعثات الأثرية الإيطالية في مصر.



ولد جورجيو بيكيا في جنيف عام 1955، لكنه إستقر في في مقاطعة نوفارا. في الثمانينيات ، كان محررا وناشطا في مجموعة مسرحية Jerzy Grotowski.



لديه الآن استوديوهات في Agrate Conturbia (Novara) و Lido di Camaiore (Lucca) و Tuglie (Lecce)