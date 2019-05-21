مصر تحتفل بحقل غاز ظهر التابع لشركة ايني باصدار عملة متداولة

انسامد - 21 مايو - ايار - للاحتفال بحقل الغاز ظهر و هو احد الاكتشافات العملاقة لشركة ايني الايطالية اصدرت وزارة المالية المصرية عملة معدنية يتم تداولها في الاسواق .



يظهر شكل الحقل علي وجه العملة من فئة الجنيه المصري و التي دأبت الدولة علي استخدامه لابراز المشروعات القومية المصرية الحديثة.



و قد دخلت الفكرة حيز التنفيذ في يناير الماضي و صدر حتي الان 15 عملة يحمل احد وجوهها مشروعا من المشروعات القومية مثل العاصمة الادارية الجديدة و مشروع بنبان باسوان لانتاج الكهرباء و مدينة العلمين الجديدة و شبكة الطرق..



و يعتبر حقل ظهر اكبر كشف علي الاطلاق في البحر المتوسط و يعمل عليه شركة بتروبل المستغلة و التي تملكها كل من شركة ايني الايطالية و الشركة المصرية العامة للبترول.



تم اكتشاف البئر في اغسطس 2015 و بدأ الانتاج بعد عامين و نصف و يعتبر هذا وقتا قياسيا لهذا النوع من الخزانات و يمكنه تلبية احتياجات السوق المحلي للغاز الطبيعي في مصر لسنوات عديدة قادمة.