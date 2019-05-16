العميد أيوب قاسم:الجهة التي أنقذت المهاجرين هي المسؤولة عنهم

أنسامد - 16 مايو /ايار - قال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم "إن الطرف الذي أنقذ مهاجرين في محنة هو المسؤول عنهم وليس السلطات الليبية"، وذلك ردا على سؤال حول بيان صادر عن منظمة "سي ووتش" بأن الشرطة الليبية قامت بطر المهاجرين بعد أن أنقذتهم.



وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإيطالية في القاهرة "ليس لهذه المنظمة الحق في القيام بذلك دون إخطارنا، وإذا كانت قد أبلغتنا، لكنا أنقذناهم على الفور، لكنها أمدتنا بالمعلومات بعد أن قامت بإنزال قوارب النجاه في البحر. إن منظمة "سي ووتش" هي لذلك المسؤولة عنهم وليس نحن".



وأوضح أنه "على سبيل المثال عندما يبلغنا مركز البحث الإيطالي، أو الأطراف الرسمية، بوجود قوارب في محنة، فإننا نتدخل فورا".



وأوضح "لكن منظمة "سي ووتش" لا تتوقف عن تكرار هذه الأمور رغم رفضنا لها، فهي ليس لها الحق بتاتا في التواجد في هذه المنطقة."