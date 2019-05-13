تجديد منحدرات ساحة مايكل انجلو بفلورنسا

انسامد - 13 مايو - ايار - يقام يوم السبت 18 مايو الاحتفالية
الكبري بانتهاء عملية تجديد المنحدرات التي انشأها المهندس
المعماري جوزيبي بوجي في ساحة مايكل انجلو في فلورنسا و تقع علي
مساحة 6700 متر مربع و انشئت ما بين عام 1872 و 1876 - العام
التالي لنقل عاصمة ايطاليا من فلورنسا الي روما -و هي تعتبر من
اكثر الانشاءات تعقيدا خلال الخمسين عام الاخيرة..
و قد بدات اعمال الترميم في يوليو الماضي لهذه المنحدرات المكسوة
بالخضرة تماما و التي دمرتها العوامل الجوية لتعيد اليها بهائها و
سحرها فهي تقع بالقرب من قصر مايكل انجلو و هي اهم نقطة في
المدينة.
وتكلفت اعمال الصيانة 2.5 ملون يورو و تمت بالتعاون بين الحكومة و
القطاع الخاص .
و يقول روبرتو مالفيتو احد مديري الاحتفال بماتيرا عاصمة ثقافية
للعالم في 2019 انه يتم الاعداد لتقديم عروض الصوت و الضؤ و
الالوان لتحكي تاريخ المرتفعات و المنطقة باكملها يشارك فيه
عازفين وتريات و راقصة و عروض مرئية و ضوئية علي النافورة الشهيرة
و برج سان نيكولو.
و يقول مدير اعمال المشروع توماسو موتشيني انه مشروع ضخم و قد
حافظنا علي هويته المعمارية و التي اخفتها الطبيعة و لتجنب
المخلفات قمنا بحفر ابار ارتوازية و تم تجديد النظام المائي تماما.
فيما يتعلق باعمال الصيانة فقد تم التخلص من 100 قنطار من جذور
النياتات الفاسدة كما تم نقل 150 وحدة من الاسفنج البحري و اعادة
بناء 400 متر مربع من اواني الزهر الزخرفية و استخدام 30 قنطار من
حصي النهر..
و قد قام المهندسون بدراسة مخطوطة انجيولي بوتشي " حدائق فلورنسا"
للوقوف علي كافة النباتات الاصلية التي كانت مزروعة و قاموا بتجديد
1200 نبات بحري و شبه بحري و اعادة زرع 200 نوع من النباتات
المتسلقة و النجيلة و تم بناء مبني خاص بالنظام المائي الجديد
الخاص بالنافورة يمدها بحوالي 27 الف لتر مياه و كافة المياه
المنحدرة من المرتفعات و التي تبلغ 259.600 لتر .
انتهت اعمال الصيانة في 225 يوم و 27 الف ساعة عمل علي ايدي عمال
مهرة و رجال اطفاء و خبراء زراعيين بالاضافة لعمال بناء و اخصائيين
كهرباء.