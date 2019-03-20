لجنة ليوناردو توزع جوائز التميز الصناعي الايطالي

انسامد 20 مارس/ اذار تم تقديم جوائز ليوناردو 2018 اليوم الاربعاء في قصر باربيريني ، بحضور رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا ، تقديراً لجودة وقيمة الشركات الإيطالية. وحضر الحفل، الذي تنظمه لجنة ليوناردو، كل من رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونته ، ووزير التنمية الاقتصادية لويجي دي مايو ، ورئيس لجنة ليوناردو لويزا توديني ، ورئيس وكالة التجارة والاستثمارات الايطالية كارلو فيرّو ورئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين فينتشينزو بوتشا..



وتُنظم هذه المبادرة سنويا من قبل لجنة ليوناردو التي تأسست في عام 1993 من1993 فكرة مشتركة لبعض كبار رجال الاعمال. وتروم لجنة ليوناردو الى ترويج وتعزيز صورة التميز الايطالي في العالم. يذكر ان الشركات المنتمية للجنة، حققت في العام الماضي مبيعات اجمالية قدرها 360 مليار يورو اي ما يعادل نسبة 20.4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الايطالي، بينما كانت صادراتها تعادل نسبة 55 في المائة من اجمالي الصادرات الايطالية.



وفي كلمتها الافتتاحية قالت لويزا توديني، رئيسة لجنة ليونارد:" في السنة التي يُحتفل فيها بمرور 500 عام على وفاة الفنان العبقري "ليوناردو دافنتشي" يكتسي هذا اليوم المخصص لتميز منتوجات "صنع في ايطاليا" اهمية كبرى، مشددة على ضرورة حماية منتوجات التميز الايطالي في بيئة اقتصادية شهدت مؤخرا تباطؤ الانتاج الصناعي والصادرات التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الايطالي. وفي سيناريو عالمي يتميز بتزايد التنافسية والرقمنة، شددت توديني على ضرورة التآزر بين المؤسسات الحكومية والشركات لتعزيز الانتعاش. نحن بحاجة، اضافت، الى الاستثمار في البنى التحتية والابتكار والتكوين المهني لتقوية الحضور الايطالي في الاسواق الواعدة. الشركات التي نكافئها اليوم، اختتمت، تمثل القطاعات الرئيسية لشعار "صنع في ايطاليا": مثل الاغذية والمعدات الرياضية والادوية التي واصلت نموها خلال هذا العام بفضل الاستثمارات في الابتكارات والابحاث.



الفائزون بنسخة جائزة "ليوناردو" لعام 2018 هم: سيدة الاعمال، ايلينا زامبون، رئيسة شركة ززامبون المساهمة، فازت بالجائزة المخصصة للشخصية التي تميزت بصورة خاصة خلال العام المنصرم في ترويج الصورة والسمعة الايطالية في العالم. وفاز جوزيبه فيرّو، رئيس شركة "لاموليزانا" بجائزة الجودة والابتكار، بينما فاز البيرتو زاناتا، رئيس شركة "تكنيكا غروب" التي تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال صناعة المعدات الرياضية. وبالتالي فاز دانييله فيريرو، الرئيس المنتدب لشركة "فينكي" المتخصصة في قطاع الشوكولاتة والايس كريم.



