الإمارات:توزيع جوائز مسابقة حمدان بن راشد الدولية للتصوير

انسامد - 13 مارس - اذار - أقيم في أوبرا دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الحفل الختامي للدورة الثامنة للمسابقة تحت عنوان "الأمل"، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمصورين.



وبدأ الحفل بكلمة الأمين العام للمسابقة علي بن صالح، وجه فيها الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المتواصل للجائزة ولفن التصوير الفوتوغرافي، وأشار إلى أن الجائزة بدأت في عام 2011 بهدف تكريم الفنون وتعزيز الوعي الاجتماعي ودوره الأساسي في تشكيل مستقبل الحضارات، لاسيما أن الفنون ليست مجرد هوايات، بل أنها غيرت مجرى التاريخ، وقادرة على تغيير المستقبل.



وأشاد الأمين العام، بالمواهب العربية في هذا المحفل الدولي، وبالفائزين من دول الإمارات العربية المتحدة وفلسطين والكويت والعراق، وهو ما يشير إلى المستقبل الواعد لفن التصوير الفوتوغرافي في المنطقة العربية، كما أعلن أن الموضوع الرئيسي للدورة القادمة سيكون "الماء".



الجائزة الكبرى: الأم.. مدرسة الأمل وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 120 ألف دولار أمريكي، والتي كانت من نصيب المصور الماليزي إدوين أونغ ويكي، الذي وثقت صورته حالة إنسانية مكثفة الأحاسيس حول أم فيتنامية تعاني من إعاقة في النطق لكنها اعتمدت الأمل منهجا لاستحضار القوة من أجل تربية أطفالها.



بينما قام وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس أمناء الجائزة، بتكريم الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث نال الجائزة التقديرية المصور البريطاني تيم فلاك، نظراً لإسهاماته الفوتوغرافية المميزة في مجالات الطبيعة والبيئة طوال حياته المهنية.



أما جائزة "صناع المحتوى الفوتوغرافي" فقد منحت للمصور النيوزيلندي توم آنج، لدوره التعليمي المؤثر من خلال تأليفه أكثر من 40 كتاباً عن التصوير، ترجمت لأكثر من 20 لغة.



في حين كانت جائزة "الشخصية الفوتوغرافية الواعدة" من نصيب المصور الإماراتي يوسف الحبشي، الذي اشتهر بأعماله المدهشة في عالم التصوير المقرب "الماكرو" و"الميكرو"، والتي انتشرت عالميا بعد أن أفردت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية 14 صفحة لعرض أعماله، التي كانت المحتوى الأساسي للتقويم السنوي للمؤسسة في عام 2016.



جوائز الأمل وقام وزير الصحة أيضا بتكريم الفائزين بجوائز "الأمل"، حيث فاز بالمركز الأول المصور الإندونيسي فاني أوكتافيانوس، تلاه مواطنه محمد فخر الرشيد في المركز الثاني، فيما جاء المصور الفلسطيني وسام نصار في المركز الثالث، والإيطالي فيتو فينوكيارو رابعا، تاركا المركز الخامس لمواطنه المصور ساندرو مادالينا.



وكرم وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، الفائزين في المحور "العام - الملون"، حيث فاز بالمركز الأول تشن كوانغ تشن من تايوان، بينما حل الأمريكي كريم إيليا ثانيا، والكويتي عبد الله الشطي ثالثا.



أما المحور "العام - الأبيض والأسود"، فقد انتزع صدارته المصور الفرنسي عون رضا، وتلته المصورة البرتغالية آنا فيليبا سكاربا، وجاء ثالثا المصور الهنغاري تيبور كيرتز.



كما كرم البواردي، أيضا الفائزين في محور "ملف مصور"، حيث فاز المصور الفلسطيني هيثم نور الدين بالمركز الأول، والكندي بول نيكلين بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الأوكراني يفن ساموتشينكو، الذي تلاه في المركز الرابع العراقي مصطفى تركي مهناوي، ثم الهولندية سارة فاوترز في المركز الخامس. فيما كرم زكي أنور نسيبة، وهو وزير دولة، الفائزين في محور التصوير الجوي بالفيديو "الدرون"، حيث حصد المركز الأول المصور الفرنسي فلوريان ليدو، وتلاه المصور الفلسطيني سليمان حجي في المركز الثاني، ثم وونغ يونغ واه من ماليزيا في المركز الثالث، والهنغاري داروتزي تشابا أتيلا بالمركز الرابع، أما المركز الخامس فكان من نصيب المصور الإسباني فيكتور روميرو بينيا.

