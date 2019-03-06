تركيا: توقيف أكثر من 600 مهاجر

أنسامد - 6 مارس /آذار - ضبطت السلطات التركية ما لا يقل عن 610 مهاجرين دون وثائق في مناطق مختلفة من تركيا.



جاءت العملية الأكبر في مدينة أدرنة شمال غرب تركيا، على الحدود مع اليونان، حيث اعترضت قوات الدرك 420 شخصًا.



كما ضبط خفر السواحل 116 آخرين قبالة مدينة جناق قلعة، شمال بحر إيجة ، كانوا على متن قارب مطاطي متجهين إلى الجزر اليونانية القريبة.



وتم إيقاف 74 مهاجراً على الحدود مع سوريا، في مقاطعة هاتاي جنوب شرق تركيا. وتم نقلهم جميعا إلى مراكز احتجاز مؤقتة ، في انتظار احتمال طردهم.



ووفقاً لوزارة الداخلية ، بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الذين تم ضبطهم العام الماضي 265 ألف مهاجر، معظمهم من الأفغان والباكستانيين والسوريين والعراقيين.



