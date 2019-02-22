إيطاليا: فندقان فاخران لصهر الملك الحسن الثاني

أنسامد - 22 فبراير / شباط - اقيم فندقان فاخران في مدينة "ليتشي" في إقليم "بوليا" (في جنوب إيطاليا) التي تشتهر بجمال بحرها ومناطق الجذب العديدة سواء الطعام الإيطالي والثقافة، وذلك بفضل ريادة الأعمال وجمال البحر الأبيض المتوسط ​التي جمعت ​بين المغرب وإيطاليا.



وقد أنشئ هذان الفندقان بمبادرة من فؤاد جياكومو فيلالي، صهر الملك الحسن الثاني السابق (كان متزوجا من الأميرة للا مريم)، وهو رجل أعمال - يحمل الجنسية المغربية والفرنسة - يعمل في مجال السياحة الفاخرة في بوليا.



وفقا لكتاب، فقد اشتري فيلالي "ميسريا" (وهو منزل المزارعين الإيطاليين) في القرن السابع عشر، والذي كان في نطاق المدينة لكنه تعرض للخراب. منذ عام 2015 ، تم تحويله إلى فندق مكون من 15 جناحا فاخرا غنيا بمجموعة فنية، وقد أطلق عليه إسم "La Fiermontina" تكريما لجدته Antonia Fiermonte، التي كانت أيضا مصدر وحي وملهمة النحاتين الفرنسيين في القرن العشرين.



كما قام أيضا الفيلالي - مع شقيقته أنطونيا الفيلالي - بإدارة فندق "قصر PALAZZO BOZZI CORSO" ، في وسط ليتشي، عاصمة الباروك في بوليا، وهو مبنى يعود للقرن الثامن عشر الأرستقراطي، كما يعد مركزا مثاليا للرحلات إلى أجمل شواطئ البحر الادرياتيكي والبحر الأيوني، هذا البحر الذي يجعلك تتحدث عن "جزر المالديف في إيطاليا"، أو للقيام أيضا برحلات في آثار الماضي الكثيرة والمتنوعة في المنطقة التي تتخللها أشجار الزيتون الكبيرة الأثرية التي تعود لعدة قرون.



وقد وضعت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا منطقة بوليا في الترتيب ال 18 في العالم في تصنيفها ل 2019 "لأماكن الأحلام" التي يمكن السفر إليها، مؤيدة قرارها بأن المزارع تحولت لفنادق فخمة.



مع عشرة أجنحة فاخرة (400 يورو في الليلة)، يضم القصر الذي تم تجديده، مكتبة و"حديقة سرية" والعديد من الغرف والتراسات. تتميز كل غرفة "بأسلوبها الخاص" ، وهي مخصصة لعضو في عائلة فيرمونت-الفيلالي. هناك أيضا أربعة "أجنحة للرفاهية" مع " حمامات للمساج المائي المزدوجة أو ساونا خاصة". كما يتميز هذا الفندق بديكور عصري، وأثاث تم تصميمه من قبل كبار المصممين مثل Le Corbusier و Gio Ponti.



ويرأس Palazzo، ماريا كارلا بينيتا، ويمكن استئجاره بالكامل للمناسبات الخاصة. يقع كل من مسبح وحديقة فيرمونت على بعد 5 دقائق فقط سيرا على الأقدام، وفي منتصف الطريق يوجد متحف أنطونيا للفن الحديث M.A.M.A. الذي أفتتح في يونيو الماضي لعرض جزء آخر من مجموعة العائلة.