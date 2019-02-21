تكريم الإيطالية باربرا بوشيت في مهرجان أسوان السينمائي

أنسامد - 21 فبراير / شباط/ - كرم مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة في دورته الثالثة الممثلة الإيطالية باربرا بوشيت - وهي واحدة من أشهر ممثلات الجيل الأول في الكوميديا ​​الإيطالية المثيرة في السبعينيات - بمنحها جائزة عن مجمل أعمالها. وذكر بيان صدر عن منظمي "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة" (AIWFF) الذي يقام منذ أمس إلى الثلاثاء في مدينة اسوان، في جنوب مصر، أن هذه الجائزة هى بمثابة "تقدير" للمثلة الإيطالية بوشيت.



وأشار البيان إلي مشاركة الممثلة الأيطالية "في أكثر من 80 فيلما" منها "عصابات نيويورك" للمخرج مارتن سكورزيزي عام 2002 و "Scarlatto e nero" ، ومسلسلان تلفزيونيان من جزأين عام 1983.



باربرا بوشيت، هو الاسم المستعار لباربل غوتشر، الاسم الحقيقي للممثلة التي ولدت في عام 1944 في الجمهورية التشيكية الحالية ولكن في الوقت الذي كان يحتلها الألمان. تزوجت بوشيت من رجل أعمال من نابولي، لويجي بورغيز، ولديها طفلان: ماسيميليانو واليساندرو بورغيزي،الشيف الشهير. وقد إنطلق أمس حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والمخرج داود عبدالسيد والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.



وقال حسن ابوالعلا مدير المهرجان: إن الليلة حلم جديد في بداية دورة جديدة لمهرجان متخصص للمرأة في جنوب مصر، مشيرا إلي أنه يتمني أن يقبل جبين كل أسواني آمن وساهم في ظهور المهرجان بهذه الصورة المشرفة.



ووجه رئيس المهرجان محمد عبدالخالق في بداية كلمته التحية لسيدات أسوان ولوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والسفيرة ميرفت التلاوي والدكتورة مايا مرسي والدكتور أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبدالجليل لاسهاماته في المهرجانات الفنية ولأعضاء هيئة تدريس جامعة أسوان.



وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس أمناء مهرجان أسوان، إنها تقدم الشكر لكل حضور الدورة و الوزيرة إيناس عبدالدايم لأنها تستحق الشكر علي جهودها وتذليلها كل العقبات.



وأضافت "التلاوي": "المهرجان يهدف لتغيير تخوف المجتمع المصري من التقدم والقضاء علي الثقافة السلفية في الملابس والمظهر ونعود لقوتنا الناعمة لنغزو العالم وهذا هو هدف مهرجان المرأة وأتمني منع ضرب السيدات في المسلسلات والأفلام لأن المرأة الوتد الأساسي لتقدم مصر".



وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، أن المهرجان طفلة ولدت يوم إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام المرأة موجهة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم والمحافظ أحمد إبراهيم والدكتورة ميرفت التلاوي وكل القائمين علي المهرجان لأن مصر هي القوة الناعمة في منطقتنا بصناعها المتميزين اللذين يظهرون شخصية المرأة الحقيقة المثابرة .



وأضافت: " أوجه لكل الفنانات رسالة لأنهم قدوات في أعمالهم لكل الأجيال".



وقال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، إنه في قمه سعادته بسبب الروح مشيرا إلى أن نجاحه في وظيفته كضابط قوات مسلحة يعود لزوجته بسبب دورها الرئيسي وفضلها في نجاحه في حياته وبناء بلده.

