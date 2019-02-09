"تليفزيون الواقع" للسائقين الموهوبين، في الإمارات وقطر

أنسامد - القاهرة، 9 فبراير /شباط/ - أطلقت مؤسسة "أموكار تالينت 2019-20 Amokar Talent " عرض تليفزيون الحقيقة الأول للبحث عن المواهب المتميزة في قيادة سيارات السباق، في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.



وفقا ل ANSA Med and Gulf ، فإن مصادر من منظمة "اموكار " ستقوم باختيار قائدي سيارت سباق من جميع أنحاء العالم وستكون الجائزة هي المشاركة في سباق سيارات السوبر.



هناك لقطات تلفزيونية في كل مرحلة وفي النهاية، سيتم إنتاج مسلسل درامي في ست أو سبع حلقات يسرد قصة قائد سيارة سباق بداية من موهبته وعشقه لسباق السيارات حتى وصوله لبطل محترف في رياضة سباق السيارات. يدعم برنامج National Drivers Team (Snp) هذه المبادرة التي أطلقت في يناير في مجلة "أوتوسرينت".



ووفقا للمصادر، فإن Talent للمواهب هي "واحدة من أكثر مسابقات المواهب اكتمالا وشمولا" في إيطاليا، مع "جوائز نهائية قيمة"، مشيرا أن نيكولا كاستيغليون مدرب سناب، سيكون من بين الحكام، إلى جانب حكام آخرين من المحترفين في مجال رياضة السيارات والترفيه. ومن بين الحكام هناك أيضا هجيوفانا أماتي، آخر امرأة شاركت في بطولة العالم لسباقات فورمولا وان، وتيسينو دودو ريغازوني، شقيق قائد سيارات السباق الطليعي الذي لا ينسى.



ستنظم مسابقةالمواهب، شركة جديدة مقرها في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة، "Amokar Promotion International LLC".



وقال رئيس "أموكار" الإيطالي باولو أوديرنا "مسابقة المواهب هذه رائدة وغير مسبوقة سواء في البعد الدولي أو في جودة الجوائز، كما أنها تنتج برنامجا تلفزيونيا واقعيا ومسلسل تلفزيوني حول العالم". "وأضاف أوديرنا - رجل الأعمال في مجالات أخري أيضا - "كل شخص يستطيع المشاركة ولا شيء هناك تحت الطاولة، حيث أن الفائز لم يتم الاتفاق عليه بعد".



وأشار أنه بالإضافة إلى دبي وأبو ظبي (حلبة مرسى ياس) والدوحة ، فقد تم تنظيم فعاليات مثيرة لإختيار المواهب بين قائدي سيارات السباق في ملبورن ولوس أنجلوس ولاس فيجاس وميامي وسوتشي في روسيا.