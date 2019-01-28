ماكرون يبدأ زيارته لمصر بجولة في معبد أبو سمبل

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر الاحد من معبد أبو سمبل في مدينة أسوان، قبل توجهه للقاهرة حيث من المقرر ان يلتقي اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وكان في استقبال ماكرون عند وصوله أسوان وزير الآثار المصري خالد العناني ومدير المعهد الفرنسي للآثار في مصر لوران بافاي.



قام الرئيس الفرنسى خلال زيارته لأبوسمبل بجولة داخل معبد أبوسمبل فى إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.



وتعد زيارة الرئيس الفرنسى لمصر الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا لفرنسا.



ويعقد الرئيس الفرنسى الإثنين لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا فى كل المجالات، إلى جانب إستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمات التى تمر بها عدة دول فى المنطقة، وفى مقدمتها كل من ليبيا وسوريا.



ويلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حوارا مع الجالية الفرنسية بمصر.



ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم.



