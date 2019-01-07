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فرونتكس:تدفق المهاجرين لأوروبا بأدنى مستوياته منذ خمسة أعوام
    أنسامد - 7 يناير /كانون الثاني - أعلنت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» تراجع أعداد من حاولوا عبور الحدود بطرق غير مشروعة إلى أوروبا لأدنى مستوياتها منذ 5 أعوام.

    وقالت الوكالة في بيان لها ان نحو 150 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عام 2018 بتراجع بلغ 25% مقارنة بالعام 2017، موضحة أن هذا العدد يعد الأقل خلال خمس سنوات .

    وأرجعت هذا الانخفاض إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا عبر البحر المتوسط قادمين من ليبيا والجزائر. في المقابل، اشارت الوكالة إلى زيادة أعداد تدفق المهاجرين إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط للعام الثاني على التوالي، موضحة أن الوافدين إلى إسبانيا تضاعفت أعدادهم لتصل إلى 57 ألف مهاجر خلال العام الماضي.

    وانخفض عدد القادمين إلى إيطاليا - التي اتخذت إجراءات لمنع نزول المهاجرين الذين تم إنقاذهم في موانئها - بنسبة 80% ليصل إلى 23 ألف مهاجر، ما يعد أقل نسبة منذ عام 2012.

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