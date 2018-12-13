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انشاء كيان اقتصادي تجاري في البحر الأحمر
    انسامد - 13 ديسمبر - كانون اول - أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشاء كيان اقتصادي وتجاري أمني سيجمع الدول ذات المصالح المشتركة بين القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن .

    قالت وكالة الأنباء السعودية أن كيان البحر الأحمر الجديد سيضم المملكة العربية السعودية ومصر والأردن واليمن والسودان وجيبوتي والصومال.

    من بين البلدان المستثناة من هذا الكيان رغم ان لها سواحل مشتركة على البحر الأحمر وخليج عدن إثيوبيا وإريتريا.

    تهدف هذه المبادرة السعودية الجديدة إلى السيطرة على الأعمال في المنطقة من خلال استبعاد بعض المنافسين الاقتصاديين والتجاريين والسياسيين مثل الإمارات العربية المتحدة ، التي لها مصالح قوية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

    ورغم التنافس الاقتصادي بينهما ، فإن القوات السعودية والإماراتية مشتركتين جنبا الي جنب في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ، المتمركز حاليًا في ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

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