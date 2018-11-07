فيلا كابري التي شهدت نجوم السينما معروضة للبيع

روما/ عرضت الفيلا التي بناها المخرج كارلو لودفيكو براجاليا في كابري، والتي استضافت العديد من نجوم السينما مثل الممثل الأسطورة توتو(أنطوني دي كيرتس)، للبيع.



وتم بناء الفيلا في عام 1942 خصيصا من أجل براجاليا، الذي كان يقضي عطلاته وينفذ أفلامه مع توتو فيها، حيث كان للأخير غرفته الخاصة في الفيلا.



ومازالت غرفة النوم تحتفظ بأثاثها الأصلي، بما في ذلك السرير النحاسي ومائدة مثيرة مزينة بالجرائد، التي كانت تصدر في ذلك الوقت.



وذكرت شركة ليونارد لوكشري للعقارات في فلورنسا، والتي عرضت العقار للبيع مقابل 10 ملايين يورو، أن "الفيلا تقع في واحدة من أكثر مناطق الجزيرة تميزا، وداخل حديقة تضم 150 نوعا مختلفا من النباتات، كما أنها ترى البحر بنسبة 360 درجة في نابولي موطن فيزوف وإيسيكيا".



ويضم العقار ملعبا للتنس، وحمام سباحة، ومبنيين منفصلين، هما الفيلا التي تتكون من أربعة طوابق على مساحة 800 متر مربع، ومبنى للضيوف من ثلاثة طوابق على مساحة 400 متر.



وحل العديد من الممثلين العظماء، الذين تولى براجاليا إخراج أفلامهم، ضيوفا دائمين على الفيلا، من بينهم إدواردو، وتيتينا، وبيبينو دي فيبلو، وفيتورو دي سيكا، وألدو فابريزي.



وكان توتو يقضي فترات طويلة في هذه الفيلا، وتقول الأسطورة أنه كان يرمي المياه على الأطفال الذين كانوا يزعجونه عند نومه في الظهيرة.



وبدأ التعاون بين الممثل وبراجاليا في عام 1939 في فيلم "أنيمالي باتزي"، الذي يعتبر ثاني أفلام توتو، وانتهت تلك العلاقة لأسباب شخصية وعائلية بعد تصوير فيلم "47 رجل ميت يتحدثون" في عام 1950.



وبنيت الفيلا على طراز كابري المعماري بالحجر الجيري الأبيض، وتم تجديدها بواسطة الملاك الحاليين، الذين استعادوا الأرضيات الأصلية من سيراميك فيتري المزين باليد، والرخام وخشب الكستناء.



وتضم الفيلا غرفة جلوس رسمية في الطابق الأرضي، مزينة بالأثاث القديم والفنون الرومانية القديمة، كما تضم سبع غرف نوم في الطابق الأعلى مع رواق مفتوح وشرفة كبيرة.



أما بيت الضيوف فقد تم بناؤه في الخمسينيات من القرن الماضي، وهو مشابه للفيلا الرئيسية، وذو تأثير كبير أيضا.