سينما زاوية تعلن البرنامج الموازي لبانوراما الفيلم الأوروبي

انسامد - الاول من نوفمبر - تشرين الثاني - أعلنت سينما زاوية عن تفاصيل البرنامج الموازي الذي يقام على هامش الدورة الـ11 لبانوراما الفيلم الأوروبي التي ستبدأ 7 وتستمر حتى 17 نوفمبر المقبل.



ذكر بيان للسينما اليوم أن البرنامج سيضم مجموعة جلسات نقاش مع بعض من صناع الأفلام والتي سيتم عرضها ضمن برنامج البانوراما، حيث سيناقش مخرج الأفلام التسجيلية ماتيو بارير أول أفلامه الطويلة (عصر الشباب) إنتاج 2018 والذي حصل على تنويه خاص (صناع أفلام الحاضر) وجائزة يوروبا سينما ليبل بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 2018.



ومن المقرر عرض الفيلم في سينما زاوية يوم 9 نوفمبر بالمعهد الفرنسي بالمنيرة والذي تعقبه المناقشة ويوم 15 نوفمبر في سينما الزمالك.



وأضاف البيان أن المخرج فالريو مييلي، الحاصل على عدة جوائز عالمية، سيناقش مع جمهور سينما زاوية فيلمه الإيطالي الفرنسي (ذكريات) إنتاج عام 2018 والذي يلعب بطولته (لوكا مارينيلّي، ليندا كاريدي وجيوفاني أنزالدو) وحاصل على تنويه خاص (فيديك)، وعلى جائزة بي إن إل باختيار الجمهور (جيورناتي دجلي أوتوري) بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2018، كما يعرض خارج إطار المسابقة الرسمية (فلاش فوروورد) بمهرجان بوسان السينمائي الدولي 2018 وعرض أيضًا في إطار مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي 2018.



وأوضح أن المخرج أونطوان روسباخ سيتحدث عن فيلمه الروائي الأول (أولئك الذين يعملون) وهو إنتاج سويسري بلجيكي لعام 2018 وبطولة (أوليفييه جورميه، أديل بوشاتاي وسابين تيموتيو) والذي عرض في إطار البرنامج الرسمي (صناع أفلام اليوم) بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 2018، ومن المقرر عرضه ضمن برنامج البانوراماوتليه جلسة النقاش.



يذكر أن هذه الدورة تقام تحت رعاية المركز المصري للسينما، ومن أبرز شركاء سينما زاوية هذا العام (شركة نيو سينشري، سينما الزمالك، الاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي البريطاني، المركز الثقافي الإيطالي، المعهد الفرنسي ومعهد جوته)، وسفارات (السويد، هولندا، أيرلندا، الدنمارك، سويسرا وبلجيكا) والمعهد الدنماركي المصري للحوار ومدينة الجونة.يشار إلى أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي أقامته شركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) وتنظمه سينما زاوية وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية. الصورة للمثل لوكا مارينيللي