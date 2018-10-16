مؤتمر روما يجب أن يوحد الرؤية حول أولويات حكومة الوفاق

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين الاول - ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع نائبة وزير الخارجية الإيطالية أمانويلا كلاوديا ديل ري، أجندة مؤتمر باليرمو المزمع عقده في نوفمبر القادم حول ليبيا وكيفية توحيد الجهود الدولية وفق أولويات المرحلة الحالية.



وأكد معيتيق خلال لقائه ديل ري ضرورة التنسيق حول سبل الدعم وآلية تنفيذ أوجه التعاون في كافة المجالات، وفقا لأولويات حكومة الوفاق الوطني وأهمها الملف الاقتصادي والأمني، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والإرهاب.



من ناحية اخري طالب عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة لهم الاثنين بضرورة استجواب قائد عملية الكرامة خليفة حفتر عن تردي الوضع الأمني في الجنوب.



وشدد النواب على أهمية استجواب قائد عملية الكرامة خليفة حفتر لكونه الوحيد الذي يمتلك معلومات عما يجري في الجنوب.



وفي السياق ذاته قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أعضاء المجلس اتفقوا على التواصل مع هيئة الرئاسة لاستدعاء الجهات ذات العلاقة لتوفير الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.



