فيدراليةعربيةافريقية بالقاهرة لتنمية شمال افريقياو حوض النيل

أنسامد - 8 أكتوبر /تشرين الأول/ - تشهد مدينة القاهرة قريبا ميلاد جمعية أعمال عربية جديدة لتصبح "مفتاحا" للأعمال و للتنمية في بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط​​، ودول حوض النيل.



وفقا لمصادر في العاصمة المصرية ، سيطلق علي هذه الجمعية اسم " الفيدرالية الدولية لرجال الأعمال العرب الأفارقة (FIEAA) والتي تهدف في واقع الأمر إلى القيام بمهام "غرفة التجارة" و "التنظيم المهني" ، كما هو موضح في مشروع قانون لائحة الجمعية.



وقالت مصادر هذه المنظمة الناشئة لـ أنسامد إن أبوابها كانت مفتوحة بشكل خاص أمام "رجال الأعمال العرب الحاصلين علي الجنسية الايطالية، ولكنها أصبحت الان مفتوحة أمام رجال الأعمال العرب و الاجانب خاصة الايطاليين منهم المهتمين بمجال نشاط هذا الاتحاد.



وبالإضافة إلى الدول العربية الخمس المطلة على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ​​(مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب)، تسعى الفدرالية إلى التفاعل مع المؤسسات والشركات والمجتمع حتى في دول حوض النيل مثل السودان ، اثيوبيا واوغندا واريتريا و جمهورية الكونغو الديمقراطية و جنوب السودان.



وكشف السيد سامح علي لطفى، مدير عام المراسم والعلاقات الدولية في البرلمان المصري - في تصريحات حصلت عليها أنسامد - أنه من المقرر إطلاق المبادرة في مؤتمر يعقد في القاهرة في 30 ديسمبر المقبل بحضور ممثلي الحكومة، مضيفا أن اجتماعا تمهيديا قد عقد بالفعل في شرم الشيخ في الأول من أغسطس الماضي. وأشار الأستاذ لطفي - الذي يقوم بالترويج لهذا المشروع - أنه علاوة على ذلك ، فقد تم إجراء إتصالات في بروكسيل مع المجلس الأوروبي - هذه المنظمة الدولية التي تضم 47 دولة من القارة - كما سيتم أيضا فتح مكتب تمثيل في العاصمة البلجيكية، مقر المؤسسات الأوروبية مثل المفوضية الأوروبية. ستقوم الجمعية - للتعريف عن نفسها - بمشروعات خيرية مثل الاهتمام بعلاج امراض القلب لدي لاطفال في الدول محور الاهتمام و هي بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط​​، ودول حوض النيل هذا بالإضافة إلي البعثات المكونة من رجال الأعمال الي هذه الدول (أنسامد).



