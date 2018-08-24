إسبانيا تطرد 116 مهاجرا من سبتة إلى المغرب

أنسامد - 24 أغسطس /آب/ - شددت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا مجددا من الإجراءات المتعلقة بسياسة الهجرة، حيث قامت قوات الأمن في جيب سبتة بترحيل 116 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب بعد أن تمكنوا من اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين سبتة والمغرب يوم الاربعاء.



ووافق المغرب على استعادة المهاجرين بموجب اتفاق يعود لعام 1992 يلزمها باستقبال مواطني الدول الأخرى الذين يدخلون إسبانيا عبر أراضيها بصورة غير شرعية إذا طلبت إسبانيا ذلك خلال عشرة أيام من وصولهم. ولا تُستخدم الاتفاقية حالياً إلا في حالات نادرة للغاية بسبب رفض المغرب عودة المهاجرين إلي اراضيها.



وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات من جانب منظمة العفو الدولية والمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين، حيث رأت المنظمتان أن عمليات طرد اللاجئين تشكل "انتهاكًا لحقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين".



وسمحت السلطات الاسبانية لاثنين من المهاجرين بالبقاء لأنهما قاصران.



ونقلت صحيفة البايس الاسبانية عن مصادر في الشرطة قولها إن جميع الأشخاص الآخرين أعيدوا على متن حافلات إلى الأراضي المغربية بعد أن تم تحديد هويتهم في حضور محامين وتم ابلاغهم بأوامر الطرد.



