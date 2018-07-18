وزير الداخليةالإيطالي يرفض انتقادات حقوقية لمواقفه من الهجرة

انسامد - 18 يوليو / تموز - رفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني انتقادات حقوقية وجهت إليه بشأن موقفه المتشدد من الهجرة، وقال إن الهدف من سياسات الهجرة هو إنقاذ الجميع.



وقال سالفيني في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" إن أكاذيب وإهانات بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية تؤكد أن بلاده على حق في تخفيض حالات الهجرة بهدف منع ارهاق المزيد من الأرواح والحد من أرباح الذين يتاجرون بالبشر والهجرة غير الشرعية".



وكان سالفيني قد أكد مؤخرا أنه منذ تقلده منصبه في الحكومة الجديدة أوائل يونيو الماضي، تراجعت أعداد المهاجرين بـ 21 ألفا مقارنة باولئك الوافدين إلى سواحل إيطاليا في نفس الفترة من العام الماضي.



وتأتي هذه التصريحات بعد توجيه منظمة اسبانية غير حكومية أصابع الاتهام للحكومة الايطالية، حيث اعتبرت أن "كل وفاة بمياه المتوسط هو النتيجة المباشرة لتلك السياسة".



