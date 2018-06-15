إيطاليا: افتتاح مهرجان ليلة الرتيلاء في 2 أغسطس

أنسا - ميلان، 15 يونيو- تستضيف منطقة سالنتو الواقعة في جنوب بوليا في إيطاليا، في الثاني من آب/ أغسطس القادم النسخة الحادية والعشرين لمهرجان"La Notte della Taranta"، أي "ليلة الرتيلاء"، المخصص للموسيقى الفولكلورية في سالنتو.



ومن المقرر أن يشمل المهرجان أكثر من 100 ساعة من الحفلات الموسيقية التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، بمشاركة 360 فنانا، إلى جانب تنظيم 40 حفلة لموسيقى بيتسكا المحلية في كافة أنحاء سالنتو.



وسيتم افتتاح ثلاثة معارض على هامش فعاليات المهرجان، من بينها معرض للمغني والمؤلف الراحل دومينيكو مودونيو، وآخر لإحياء ذكرى ريناتا فونتي المستشارة السياسية في مدينة ناردو، التي قتلت على أيدي عصابات المافيا في عام 1984.



وتعكس هذه النسخة من المهرجان تقاليد الرقص والموسيقى الشعبية المستوحاة من المناظر الطبيعية والريف.



وقال ماسيمو مانيرا رئيس المؤسسة التي ستنظم الحدث، إن هذه النسخة من المهرجان سوف "تحتضن المسرح، والتراث التاريخي والأثري للمنطقة، والفولكلور وكذلك الموسيقى والرقص". ومن أبرز المشاركين في المهرجان، المغنية ومؤلفة الأغاني كارمن كونسولي، وإيليو من فرقة "Elio e le storie tese'"، والموسيقي الإيطالي امبروجينو سبارانيا، وفرقة "Le Menadi Danzanti"، والممثل ميمو كوتشينو، والكاتب والناقد الفني فيليب دافيرو.



وقال ميشيل كوبولا مدير قسم الفن والثقافة والتراث التاريخي في بنك "إنتيسا سان باولو" الذي يرعى الحدث، إن متحف "جاليري ايطاليا" التابع للبنك في ميلانو يهدف إلى عرض الهوية والتقاليد الإيطالية، وليس فقط الفن والرسم والنحت.



وسوف يقام حفل ختام المهرجان في ملبينيانو في 25 آب/ أغسطس.



