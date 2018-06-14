العميد بحري أيوب قاسم يشيد بقرار إيطاليا غلق موانيها أمام ال

أنسامد - القاهرة14 يونيو/حزيران - أشاد العميد بحري أيوب قاسم، المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية امس الاربعاء في تصريح لأنسا، بقرار إيطاليا إغلاق موانيها أمام المهاجرين، وأعرب عن سروره الشديد بهذا القرار.



وقال: "نحن سعداء للغاية بهذا القرار، لقدإستفاقت أخيرا إيطاليا بعد أن كانت لفترة طويلة مكبا للمهاجرين من جميع أنحاء العالم".



وتساءل العميد قاسم عن السبب في أن روما قد استغرقت وقتا طويلا لإغلاق موانيها متساءلا "هل كانت روما بحاجة إلى المال الذي تحصل عليه مقابل إستضافة المهاجرين في أراضها؟" وأضاف "حمد الله لقدإستفاقت أخيرا بعد أن وصلتها كل مساوىء الهجرة غير الشرعية بما في ذلك بكل تأكيد وصول الإرهابيين الي اراضيها".



وأعرب المتحدث بإسم البحرية الليبية عن أمله في أن تتمسك إيطاليا بقرارها إغلاق موانيها أمام المهاجرين وألا تتأثر بالدول الأوروبية وبالمنظمات غير الحكومية مؤكدا"تمسكوا بقراركم،وكونوا ندا لفرنسا واسبانيا وللمنظمات غير الحكومية" وأشار في هذا الصدد "هذه المنظمات غير الحكومية هي أذرع لأطراف أخرى في أوروبا وأفريقيا تقوم بالاعمال غير القانونية تحت مسمى حماية المهاجرين وحقوق الإنسان " .



وأكد على أن إيطاليا سوف تجني ثمار قرارها مع إنخفاض عدد المهاجرين القادمين من الجنوب مما سيكون لهذا أيضا آثار إيجابية على ليبيا بشأن دخول المهاجرين إلى البلاد.



وعما ينتظره من إيطاليا، قال العميد قاسم "نريد دعم إيطاليا المستمر لليبيا في قرارها السياسي،ومساعدتها على الخروج من أزمتها السياسية فهي الأقرب تاريخيا إلى ليبيا" وأكد أن مطلبه الثاني من إيطاليا هى "أن تتمسك بقرارها"، وأن مطلبه الثالث هو "دعم خفر السواحل الليبى وإزالة حظر الأسلحة حتى تتمكن البحرية وسفنها من صد الهجرة غير الشرعية".



