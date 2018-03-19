تونس:إفتتاح متحف باردو بعد 3 سنوات من المجزرة

(بقلم باولو بالوتسي) تونس، 19 مارس / آذار - أحييت تونس ذكرى الهجوم الإرهابي المأساوي الذي وقع في متحف باردو في 18 مارس / آذار 2015، والذي راح ضحيته 24 شخصا، بينهم 4 إيطاليين، وذلك في إحتفالية رسمية حضرها سفراء من الدولالتي كان لها ضحايا في هذا الهجوم.



وفي نهاية فترة ما بعد الظهر وفي افتتاح معرض عن الآثار الرومانية في تونس التي يرجع تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون، تم عرض مجموعات من متحف "أوفيتسي" بعنوان: "آثار إفريقيا في أوفيتسي- د.حيوفاني باجني، عالم آثار القرن السابع عشر في تونس".



وكانت نائب رئيس منطقة توسكانا، مونيكا بارني، قد طرحت فكرة إقامة المعرض عقب زيارتها لتونس العام الماضي، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للثقافة المحلية ومؤسسةأوفيتسي. وتولي إقليم توسكانا بشكل كامل علمية تمويل إقامة المعرض .



وقالت مونيكا بارني "إن هذاالحدث يعتبر وسيلة للمساهمة في إستعادة السياحة الثقافية للبلاد، والتي تضررت كثيرا عقب الهجوم الخطير والمدوي ضد متحف باردو قبل ثلاث سنوات ".



