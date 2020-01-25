وضع حواجز حول نافورة تريفي لمنع السياح من الجلوس على النصب

أنسامد - 25 يناير/ كانون الثاني- من المقرر وضع حواجز حول نافورة تريفي Trevi Fountain لمنع السياح من الجلوس على النصب الروماني الأيقوني ، وفق تعديل الأغلبية الذي أقرته جمعية مجلس المدينة يوم الجمعة.



وفقا للاقتراح الذي تقدم به مستشار اندريا كويا من حركة 5 نجوم الحاكمة المناهضة للمؤسسة "سيكون هناك حاجز واقي لحوض نافورة تريفي سيمنع الناس من الجلوس على جوانب النافورة." تدعو الحركة رئيس بلدية M5S ، فيرجينيا راجي وحكومتها إلى تنفيذ هذه الخطوة.



وتدعو الحركة أيضا إلى اتخاذ إجراءات لمنع الباعة الجائلين غير المرخص لهم من بيع بضائعهم في مناطق الوصول إلى النافورة والكولوسيوم.



تمت الموافقة على الاقتراح بـ 24 صوت وامتنع عضو واحد عن التصويت.



كما حث على "القيام بدوريات مستمرة" في المنتديات الرومانية ومناطق التسوق فيا ديل كورسو وفيا ديل بابوينو وفيا كوندوتي وبيازا دي سبانا حيث توجد سبانيش ستيبس.



وقالت الحركة "يجب أن يكون هناك احترام للأجزاء الرمزية لروما العاصمة".



تمنع الشرطة السياح من الجلوس على نافورة تريفي منذ حوالي عام.



لكن جهودهم كانت في بعض الأحيان تذهب سدى.



يحاول السياح أحيانا تسلق النافورة ، أو السباحة فيها تقديرا للمشهد الشهير بين مارسيلو ماستروياني وأنيتا إيكبرج في فيلم لا دولتشي فيتا من فيديريكو فيليني.



