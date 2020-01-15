أنسامد - 15 يناير /كانون الثاني - ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT اليوم الأربعاء أن أكثر من سبعة ملايين عائلة إيطالية تعيش في معاشات أجدادهم.



بالنسبة لـ 7.4 مليون من الأسر ، حسب ISTAT ، فإن معاشات التقاعد هي المصدر الرئيسي للدخل و أن حوالي 36.3٪ من المتقاعدين في إيطاليا يحصلون على أقل من 1000 يورو شهريا وحوالي 12.2 ٪ يحصلون على أقل من 500 يورو ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء.



واشارت إن "خمس المتقاعدين من ذوي الدخل الأعلى يحصلون على 42.4 ٪ من إجمالي الإنفاق وأن الإنفاق على المعاشات التقاعدية الإيطالية ارتفع في عام 2018.



وقالت إن العدد الإجمالي للمتقاعدين يبلغ نحو 16 مليونا.



وقال المعهد إن إجمالي الإنفاق على المعاشات كان 293 مليار يورو في ذلك العام.



