إطلاق قارب لونا روسا في نهاية سبتمبر

انسامد - 26 اغسطس - اب - سيتم إطلاق قارب لونا روسا الشراعي الجديد في نهاية شهر سبتمبر حتى لا يقدم الكثير من المزايا لخصوم كأس أمريكا. أعلن فريق لوناالا انه تأجل الي 9 سبتمبر و لكن تم الاعلان عن تأجيل ثان و الي الان لم يتم تحديد موعدا نهائيا للابحار. روسا ان اطلاق القارب كان محددا له في البداية يوم 25 اغسطس و يقول ماكس سيرينا قائد الفريق انه لا يوجد لغز ولا مشكلة في ذلك.. نحن راضون تمامًا عن العمل الذي نقوم به. ولكن يجب أن نضع الاستراتيجيات في الاعتبار: نريد أن نطلقها عندما نكون متأكدين من أنه في اليوم التالي ، خاصة ، مثل ولادة طفل: لا يمكننا الانتظار ". القارب ، الذي وصل إلى كالياري في الأسابيع الأخيرة ، في حظيرة على رصيف حيث يعمل الفريق لجعله منافسًا قويا في بطولة كأس العالم في أمريكا ، في كالياري في الفترة من 23 إلى 26 أبريل لان الهدف الاساسي هو الفوز بكأس أمريكا في نيوزيلندا عام 2021أو في غضون 48 ساعة على الأكثر ، يمكننا الابحار.. كما انه من الافضل إعطاء الكثير من التفاصيل عن القارب ، فالبدء هو لحظة.



