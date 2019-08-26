إطلاق قارب لونا روسا في نهاية سبتمبر

انسامد - 26 اغسطس - اب - سيتم إطلاق قارب لونا روسا الشراعي
الجديد في نهاية شهر سبتمبر حتى لا يقدم الكثير من المزايا لخصوم
كأس أمريكا.
أعلن فريق لوناالا انه تأجل الي 9 سبتمبر و لكن تم الاعلان عن
تأجيل ثان و الي الان لم يتم تحديد موعدا نهائيا للابحار. روسا ان
اطلاق القارب كان محددا له في البداية يوم 25 اغسطس
و يقول ماكس سيرينا قائد الفريق انه لا يوجد لغز ولا مشكلة في
ذلك.. نحن راضون تمامًا عن العمل الذي نقوم به. ولكن يجب أن نضع
الاستراتيجيات في الاعتبار: نريد أن نطلقها عندما نكون متأكدين من
أنه في اليوم التالي ، خاصة ، مثل ولادة طفل: لا يمكننا الانتظار
". القارب ، الذي وصل إلى كالياري في الأسابيع الأخيرة ، في حظيرة
على رصيف حيث يعمل الفريق لجعله منافسًا قويا في بطولة كأس العالم
في أمريكا ، في كالياري في الفترة من 23 إلى 26 أبريل لان الهدف
الاساسي هو الفوز بكأس أمريكا في نيوزيلندا عام 2021أو في غضون 48
ساعة على الأكثر ، يمكننا الابحار.. كما انه من الافضل إعطاء
الكثير من التفاصيل عن القارب ، فالبدء هو لحظة.