كتاب السيرة الذاتية لفرانشيسكو توتي الأعلي مبيعا

أنسامد - 17 أغسطس /آب - كان كتاب السيرة الذاتية لأسطورة روما لكرة القدم فرانشيسكو توتي "أون كابيتانو" (الكابتن) أعلي كتب ورقي مبيعا في جميع أنحاء إيطاليا العام الماضي ، يليه كتاب أدريانو بانزروني "فيفيري 120 آني".



وفقا لمسح أجرته أمازون إيطاليا ، جاء في المرتبة الثالثة كتاب أنطوان دو سانت إكزوبيري "ليتل برينس".



أما بالنسبة إلى الكتب الإلكترونية ، فقد احتل كتاب ستيفن كينغز "لوري" المرتبة الأولى يليهكتاب جيل غيلمانمان "إليونور أولييفينت" ثم كتاب رافاييل مالافاسي "ثلاثة جثث".



ميلان هي المدينة الإيطالية الأولى في شراء الكتب تليها بادوا وبيزا، وفقا للمسح الجديد الذي أجرته Amazon.it.



