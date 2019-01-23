أسبوع للمأكولات الإيطالية والصينية في مصر

انسامد - 23 يناير - كانون ثاني - تستضيف القاهرة خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء المقبل اسبوع للمأكولات الإيطالية والصينية وذلك في اطار المبادرة التجارية الاستراتيجية "طريق الحرير الجديد"..وتقوم جامعة ساليرنو بالدعاية لهذا الاسبوع .



وقد تم اختيار الرافيولي كطبق رئيسي باعتباره القاسم المشترك بين ثقافتي الطهي القديمتين الايطالية و الصينية .



وتستضيف القاهرة في هذا الاطار خمسة من أشهر كبار الطهاة الإيطاليين، من بينهم بيترو باريزي، والذين سيعملون مع أكبر عدد من الطهاة الصينيين في مطعم يطل على النيل .



سيقدم هذا المطعم - يومي 27 و 28 يناير - قائمة طعام إيطالية بالاضافة الي ركن مخصص ل"جياو تسى"، وهو الاسم المعروف للرافيولي في الصين .



و في اليوم التالي 29 يناير سيتم اعداد حفل عشاء ايطالي صيني باحد مطاعم فندق فلامنكو و ستكون قائمة الطعام صينية مع ركن مخصص هذه المرة للرافيولي الايطالي .



في اطار هذا الاسبوع ، سيتم دعوة شباب الطهاةوالطلاب المصريين للتعرف على بعض التقنيات واسرار الطبخ من الطهاة الإيطاليين والصينيين.



ستعلن يوم السبت 26 يناير مبادرة بعنوان "يين ويانغ: أسبوع المطبخين الإيطالي والصيني متناغمين معا" .



يين ويانغ هو تعبير يعني نصفين في وئام دائم يتركان كل منهما بصمته لدي الاخر مما يعكس الروح التي سيكون عليها أسبوع الطهي الصينى-الايطالى.



يعد "طريق الحرير الجديد" ، المعروف أيضًا باسم مبادرة الحزام والطريق مبادرة استراتيجية من جانب الصين لتحسين الروابط والتعاون بين الدول في أوراسيا. تمتلك مبادرة الحزام و الطريق ست ممرات أرضية ، بالاضافة الي طريق بحري يمر عبر قناة السويس في مصر وينتهي في إيطاليا. (أنسامد).