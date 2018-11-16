انطلاق فاعليات المنتدى العالمي الأول للصحافة بتونس

أنسامد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني - انطلقت فاعليات المنتدى العالمي الأول للصحافة، أمس الخميس، في مدينة الثقافة بتونس تحت شعار "صحافة مفيدة للمواطنين " بحضور رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.



وأكد الشاهد - في تصريح خلال الافتتاح - دعم حرية الصحافة والإعلام.



وأضاف الشاهد "الثورة التونسية أطلقت الكلمة الحرة في العالم العربي، وأردنا عبر هذا المنتدى الأول من نوعه والذي يشارك فيه 500 صحفي من أكثر من 30 دولة أن نثبت أنّ تونس فضاء حر للتعبير ولتبادل الأراء وللاستماع لمشاغل الصحفيين".



وأكد الشاهد أهمية هذا المنتدى، منوها أنه رسالة تقدمها تونس للعالم.



وينظم المنتدى عدة منظمات وطنية ودولية، منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية الصحافة والمواطنة بفرنسا، منظمة مراسلون بلا حدود، اليونيسكو، الوكالة الفرنسية لدعم الإعلام، المركز الإعلامي المفتوح والتلفزة التونسية، بمشاركة 500 صحفي وصحفية من 30 دولة، ويستمر لمدة 3 أيام.



تعليق الصورة: يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي