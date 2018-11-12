غسان سلامة:الوضع في ليبيا يتيح للجميع نهب ثروات البلاد

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - قال غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، إن "المشكلة الحقيقية في الأزمة الليبية أن الجميع يريد الإبقاء على الأمر الواقع، لأن الوضع الراهن يتيح للجميع نهب ثروات البلاد، وهناك توافق عميق بين كل الأطراف على إبقاء الوضع على ما هو عليه، الذي ينتج مليونيرا جديدا كل صباح".



وأضاف سلامة- في حوار لـ "الأهرام" مع الأستاذ مكرم محمد أحمد - "بينما يتردى الوضع العام ويزداد سوءا بدأنا عملية لملمة الشظايا، وهناك من يتصور أنها يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، لكن هؤلاء واهمون، لأن حجم التوافق على الأمر الواقع ضخم وكبير، وفي كثير من بلاد العالم يكون الخارج هو مصدر النزاعات الأساسية أما في ليبيا، إن معظم الصراعات مصدرها الداخل، باختصار شديد ليبيا تنتحر بأموالها، ولابد من وقف هذا النهب أولا".



وحول آفاق تسوية الأزمة، قال المبعوث الأممي: "نريد تفاهما حقيقيا إقليميا ودوليا يختصر مشكلات التسوية السياسية، ويساعد على توحيد المؤسسات الليبية، ويمكننا من سرعة إحلال القوات النظامية محل المليشيات العسكرية ويضمن وجود دولة شرعية واحدة".



وأشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يشكل أقصر الطرق لتوحيد البلاد، خاصة أن الجيش الوطنى شرق البلاد نجح بالفعل في تشكيل نواة للجيش الوطنى الليبى يقودها المشير حفتر، وثمة دلائل قوية على انضباط وحداته وأفراده، أبرزها نجاحه فى استعادة مؤسسة النفط الليبية من خاطفيها الذين كانوا فى الأصل جزءا من حراسها لكنهم خانوا الأمانة.



وقال سلامة :"لدينا نواة جيش وطنى شرق البلاد يقوده المشير حفتر، لكن ما لدينا فى الغرب والجنوب مجرد ضباط أفراد، بعضهم يمارس بعض عمله وأغلبهم قابعون فى منازلهم دون عمل ويقبضون رواتبهم، شأنهم شأن غيرهم من الليبيين، والتحدي الضخم الذى يواجهنا الآن هو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية الذي لا يزال يشكل مشكلة ضخمة مثل كل المؤسسات الليبية التى تعانى الازدواج".



وحول رؤيته لحل الأزمة الليبية، قال المبعوث الأممي، "إن الحل الصحيح يمكن أن ينبثق من انعقاد مؤتمر وطنى ليبي، نفسح فيه المجال لكل المهمشين، مؤتمر لا يقصى أحدا، تحضره القبائل العربية والليبيون من أصول إفريقية والأمازيج الذين يشكلون عنصرا مهما فى ثقافة البلاد، وتحضره ميليشيات مصراتة والزاوية يناقشون معا سبل تحصين مؤسسات الدولة وتأمينها من الابتزاز، وكيفية دمج الميليشيات فى وظائف الدولة والشرطة والجيش على أسس فردية، وإمكان إعداد برنامج زمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والخطوط العريضة لتوحيد المؤسسة العسكرية وعلاقتها بمؤسسات الحكم فى ظل حكومة مدنية ورئيس منتخب".



