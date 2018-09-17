وصول فرق" ديزنى لايف" لتقديم عروض بمصر بعد غياب 5 سنوات

وصلت إلى القاهرة اليوم الإثنين فرق " ديزنى لايف " لتقديم 23 عرضا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بداية من 26 سبتمبر الحالى ولمدة أسبوعين برعاية وزارة السياحة بعد غياب 5 سنوات عن مصر ..



قام فريق من وزارة السياحة بإستقبال الفرق والمشاركة فى إنهاء إجراءات وصولها والإفراج عن المعدات والمستلزمات الخاصة بالعرض بالتعاون مع مصلحة الجمارك حيث ستقدم الفرق 23 عرضا من 26 سبتمبر الحالى وحتى 6 أكتوبر القادم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة ..



يذكر أن شركة ديزنى قدمت عروضها فى حوالى 400 مدينة فى 75 دولة وجاءت عروض ديزني بمصر برعاية وزارة السياحة التى اعتبرتها دلالة كثيرة على أمن واستقرار مصر، وشهادة ثقة كبيرة فى مصر ودليل على أن الشعب المصري شعب متفتح على الثقافات المختلفة، ويمد جسور شراكة وتعاون مع العالم ..



