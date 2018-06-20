امرأة في زمن الحصار، فيلم قطري عن الحصار المفروض علي الدوحة

انسامد - 20 يونيو / حزيران - يُظهر الفيلم الروائي الطويل "امرأة في زمن الحصار" ، الذي يتم عرضه حالياً في دور العرض القطرية، الجانب الأخلاقي للشعب القطري في التعامل مع الحصار، لأنه يتناول الأزمة من الناحية الإنسانية.



وقال مخرج الفيلم محمد عبد اللطيف هاشم لوكالة الأنباء القطرية إن الفيلم يسلط الضوء على الجانب الأخلاقي لشعب قطر.



وأضاف أن الفيلم يحمل رسائل رمزية تتناول عشرات القضايا الإنسانية وقصص شعوب المنطقة المتضررة من الحصار الظالم المفروض على دولة قطر. كما يظهر الفيلم روح المودة والتسامح للشعب القطري وتمسكهم بالثوابت الوطنية.



ويوضح الفيلم من خلال عائلة قطرية من أم إماراتية أن العديد من المواطنين ضحايا للظلم الناجم عن الحصار.



وأضاف المخرج السينمائي أنه أول فيلم روائي قطري طويل يعرض في دور العرض السينمائي في قطر وتبلغ مدته 90 دقيقة، مشيرا إلي أنه خلال الثمانينيات من القرن الماضي تم إنتاج فيلم روائي قطري طويل، إلا أنه لم يتم عرضه في دور العرض.



وأشار عبد اللطيف إلى أن الفيلم واجه بعض الصعوبات، لكن فريق الإنتاج كان قادراً على التعاون والتنسيق للتغلب على هذه المشاكل، موضحا أن الفيلم يحتوي على ترجمة باللغة الإنجليزية ليتم تقديمه لشعوب العالم، كما سيتم عرضه خارج قطر وفي المهرجانات الدولية.



ومن جانبها قالت غادة شكور المنتج المنفذ "اخترنا عرض الفيلم في عطلة عيد الفطر بمناسبة ذكرى الحصار". وأشارت إلى أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وجذب العديد من المشاهدين ، خاصة أنه يوضح كيف تعاملت قطر مع الحصار وكيف كانت عواقبه على دول الحصار.